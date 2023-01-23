Россиянам нужен не сам Бахмут: эксперт объяснил, на какой участок фронта мечтают выйти оккупанты (карта)

Бахмут просто лежит на пути оккупантов

Бахмут, за который россия уже много недель ведет кровавые бои в Донецкой области, на самом деле не имеет оперативно-стратегического значения, — через него оккупанты хотят создать условия для наступления на Краматорском направлении.

Об этом военный эксперт и координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец рассказал в интервью для "РБК-Украина".

"Они бьются за Бахмут по одной простой причине, — он лежит на их пути и является важным коммуникационным, транспортным узлом. Они на самом деле хотят выйти на рубеж Константиновка — Часов Яр и выйти в район Сиверска, чтобы фактически создать стартовые условия для наступления на Краматорскую агломерацию", — подчеркнул эксперт.

Он объясняет, что на Сиверск военные россии пытаются продвинуться по линии Лисичанск-Белогоровка и выходом на дорогу Бахмут-Сиверск в районе Красной Горы.

Возможная схема атак россии на Краматорск и Сиверск по версии Машовца

"Наиболее кардинальный способ снять угрозу для Кременной и Лисичанска, которая сейчас реальна из-за того, что наши военные в Белогоровке, — это пробиться с юго-восточного направления на Сиверск", — подытожил Машовец.

Как сообщал "Телеграф", ранее Константин Машовец рассказал, при каком условии возможно полноценное наступление россии из Беларуси.