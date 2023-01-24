Бахмут не стоит изматывающих боев: США советуют Украине переключиться на другое направление

Бахмут в разрушенном сегодняшнем виде не представляет стратегической ценности

Украина должна переключить основное внимание с боев за Бахмут на планировку наступления. Западные партнеры советуют начать уже сейчас планировать освобождение оставшихся территорий на юге Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в США и Украине. На Западе считают, что Бахмут не является стратегической ценности, особенно в нынешнем разрушенном состоянии.

На прошлой неделе в Украину с необъявленным визитом приезжали чиновники Белого дома, а именно: заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль. Они посоветовали руководству Украины отвлечься от полуразрушенного Бахмута, за который уже полгода ведутся ожесточенные и изматывающие бои. Вместо этого Силы обороны нужно готовить к наступлению на юге Украины, чтобы отвоевать остальные регионы.

На Западе считают, что Бахмут не представляет большой стратегической ценности, особенно в нынешнем состоянии. Союзники предлагают Украине перейти к механизированной маневренной войне с использованием танков и БМП, которые вскоре прибудут в страну.

"Это жестокий и изматывающий бой. Бахмут менее привлекателен в военном отношении с точки зрения любой инфраструктуры, чем мог бы быть, если бы он не был так разрушен", — сказали американские чиновники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что наступление из Беларуси на Украину вполне возможно. И если оно окажется успешным, то на это направление перебросят серьезные силы.