В немецкой разведке тревожатся из-за украинских потерь под Бахмутом - Spiegel

Украина несет большие потери среди своих защитников на востоке

В немецкой Федеральной службе разведки (BND) выразили беспокойство относительно высоких потерь со стороны Украины в тяжелых боях за город Бахмут на востоке нашей страны.

На этой неделе прошло секретное заседание, в ходе которого BND проинформировала депутатов в Бундестаге о том, что Украина сейчас каждый день теряет трехзначное количество своих военных в боях с российскими захватчиками. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

"На фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, в брифинге BND речь шла о трехзначных цифрах погибших за день. Падение Бахмута, согласно анализу, имело бы последствия для всей линии украинской обороны. россия, мол, сейчас бросает солдат, как пушечное мясо, поскольку потери там не играют для нее никакой роли", — говорится в материале.

В январе 2023 года юг и восток Бахмута находится под постоянными интенсивными артиллерийскими обстрелами. В январе, по данным британской разведки, оккупанты усилили давление на этот город. Однако вероятность того, что они могут его окружить в ближайшее время, является низкой.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" о том, что ситуация в Бахмуте и Соледаре остается крайне тяжелой. Вместе с тем он назвал самые важные задачи для украинских военных.