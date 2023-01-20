Россияне врут об успехах под Бахмутом и давят в Соледаре: актуальные карты боев

оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону на Бахмутском направлении, хотя пока им это не удается

Жестокие бои на Бахмутском направлении привлекают внимание общественности уже несколько недель подряд. Пока российские силы пытаются взять под контроль Клещиевку, при этом уже отчитываясь о своих "успехах" в этом населенном пункте, ВСУ держат оборону — Бахмут, Соледар и ближайшие населенные пункты все еще остаются на линии огня. Также наши защитники успешно контрнаступают вблизи Сватового.

Детальнее о ситуации на фронте рассказали аналитики Института изучения войны (США) в свежей утренней сводке 20 января. По данным специалистов, горячими точками на востоке также остаются Кременная, Авдеевка; есть попытки наступления врага на Запорожском направлении.

Отдельно стоит отметить, что военные эксперты Института пересмотрели свои предварительные прогнозы по поводу вероятности нападения россиян с территории Беларуси. Теперь, по мнению специалистов, наиболее вероятен сценарий, когда такой прорыв линии границы может произойти во второй половине, а то и в конце 2023 года, не раньше. Об этом свидетельствуют недостаточность сил и технических средств на этом направлении, которые в последующие месяцы могут просто накапливаться на территории РБ. Такие выводы в ISW делают благодаря последним контактам российских чиновников с белорусским диктатором александром лукашенко и другими представителями местного правительства.

Карта боев в Украине 20 января

Восток Украины

Как уже упоминалось, ВСУ проводят определенные контрнаступательные действия в районе Сватово. Даже россияне признали определенные успехи украинцев вблизи Новоселовского и Куземовки, активные боевые действия также ведутся в направлении от Коломыйчихи до Каменки. В ответ враг пытается прорвать линию обороны под Кременной, однако украинцы отразили, по меньшей мере, две попытки атак — под Тернами и Белогоровкой.

Карта боев Луганск-Харьков 20 января

Продолжаются ожесточенные бои и на Бахмутском направлении, в том числе вблизи Соледара. За последние сутки нашей армии удалось отбиться от россиян возле собственно Соледара, а также Верхнекаменского, Красной Горы и Соли. Досталось оккупантам под Благодатным, а также по линии Краснополовка – Раздолевка – Веселое.

Враг пытается еще раз дезинформировать о своих действиях на фронте, поэтому уже отчитался о "захвате" Клещиевки, которая в семи километрах от Бахмута. Населенный пункт вроде бы смогли взять "вагнеровцы", хотя, по данным Генштаба ВСУ, эта информация не соответствует действительности. Украинские защитники смогли дать бой под Клищиевкой, а также пресекли попытки наступления россиян под Александро-Шултиным и Курдюмовкой. Определенные успехи россияне все же имеют на подступах к самому Бахмуту.

Карта боев на Донбассе 20 января

Продолжаются бои и под Донецком и Авдеевкой, ВСУ удалось отразить атаки вблизи Марьинки, Водяного, Парасковеевки и Победы. Россияне же утверждали, что их атака под Невельским была успешной, однако подтверждений этого факта нет.

Юг Украины

Отдельные локализованные наступательные операции враг проводит на Запорожском направлении. Особенно напряженная ситуация в районе Орехова; ДРГ противника замечены вблизи Степного, Малых Щербак, Малой Токмачки и Нестерянки. И хотя россияне утверждают, что им удалось взять под контроль эти населенные пункты, в Генштабе такие данные опровергают.

Карта боев на юге Украины 20 января

Также за предыдущие сутки россияне продолжали обстреливать города и деревни вблизи столкновения. Ожидаемо досталось Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областям. В частности, для этого использовались запрещенные зажигательные боеприпасы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему любая попытка захвата россиянами Соледара в конце концов обернется для них настоящей катастрофой. При этом самые вражеские военные надеются, что это поможет им продвинуться под Бахмутом.

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