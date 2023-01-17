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"Место коллективного самоубийства": эксперт объяснил, почему захват Соледара будет для россиян ловушкой

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Украинские военные мужественно защищают Соледар, несмотря на огромное давление со стороны противника Новость обновлена 17 января 2023, 13:15
Украинские военные мужественно защищают Соледар, несмотря на огромное давление со стороны противника. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россияне уже неоднократно заявляли о "захвате" города, однако каждый раз ложь обличали

Соледар Донецкой области является одной из самых горячих точек на фронте. Россияне постоянно усиливают давление, хотя с точки зрения военной логики увлечение этого населенного пункта не даст им никакого преимущества в боях. По словам эксперта Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, сейчас наиболее важным Соледар для руководителя ЧВК "Вагнер" евгения пригожина. Он хочет обогатиться с помощью соли и гипса, шахты по добыче которых находятся на этом направлении фронта.

Об этом специалист рассказал в интервью "РБК-Украина". По его словам, в случае успехов армии рф враг окажется в низине, что весьма невыгодно с точки зрения обороны. ВСУ имеют заранее подготовленный и качественно оборудованный рубеж, из которого могут вести дальнейшие бои. А вот россияне будут нести огромные потери, если им удастся прорваться под Соледаром.

"Господин пригожин хочет как-то поправить свое материальное положение. Соледар — место добычи соли. Бахмут — место добычи гипса и тоже соли. Соответственно, можно предположить, что российское руководство говорит: "Товарищ Пригожин, как захватите эти два города — копайте соль, гипс — это вам", — объясняет стратегию "вагнеровцев" Кевлюк.

При этом эксперт подчеркивает, что в военном смысле потеря Соледара не чревата дополнительными проблемами для ВСУ. Этот населенный пункт просто станет для россиян "местом коллективного самоубийства", отмечает Виктор Кевлюк. Невыгодно врагу это даже с точки зрения подступа к Бахмуту, ведь при попытке атаковать с севера оккупанты попадут во фланговый удар ВСУ.

Единственным моментом, который несколько усложнит логистику, возможна потеря трассы на Славянск. Теперь именно благодаря ей продолжается соединение с Бахмутом. Однако особых проблем это тоже не создаст.

Соледар Донецкой области карта
Соледар на карте

"Противник заходит в капкан, из которого ему потом будет очень трудно выбираться,говорит Кевлюк.Идея охватить Бахмут с севера и с юга — через Соледар и через Курдюмовку — неплохая при условии, что у вас есть преимущество в силах и средствах. Противник не может масштабно применять авиацию — погода не та. Они не могут масштабно применять артиллерию. Во-первых, не хватает боеприпасов. Во-вторых, уже не хватает и самой артиллерии. Могут применять бронетехнику — все это прекрасно просматривается на дистанции 3-5 километров и сжигается. То, что мы видим — они наступают по собственным трупам, продвигаясь на 10-20 метров в сутки. С таким темпом там можно положить 100 тысяч человек и получить один километр территории".

Между тем глава боевиков "ДНР" денис пушилин заявил, будто российские войска полностью контролируют железнодорожную станцию Соль, расположенную непосредственно в Соледаре.

Впрочем, кажется, таким образом он в очередной раз описывает сладкие мечты путинской армии. По информации спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, со вчерашнего дня ситуация в городе не изменилась, украинские защитники продолжают находиться на передовой и давать противнику достойный огневый отпор.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что под Соледаром и Бахмутом в наступление чаще всего идут именно представители ЧВК "Вагнер". Большинство из них — бывшие заключенные, которые могут находиться под наркотическими препаратами, что мешает критично оценивать ситуацию на поле боя.

Также мы рассказывали, сколько зэков в целом россияне уже "положили" на фронте в Украине.

А тем временем военный журналист Сергей Ауслендер пишет, что о потерях оккупантов можно судить по заявлениям из окружения хозяина "Вагнера" евгения пригожина — он срочно ищет 25-30 тысяч наемников. "В российский колониях творится лютый ад — кто отказывается вербоваться, пытают, бьют и силой заставляют отправляться на войну. В некоторых зонах нет уже половины зеков — уехали и в большинстве — погибли", — сообщает он.

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#Донецкая область #Донбасс #Бои #Соледар #Виктор Кевлюк