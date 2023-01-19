Укр

Сидит на двух стульях? лукашенко пообещал россии поддержку, при этом похвалив Украину

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
лукашенко все еще балансирует на грани, отказываясь полноценно вступать в войну против Украины Новость обновлена 19 января 2023, 12:00
лукашенко все еще балансирует на грани, отказываясь полноценно вступать в войну против Украины. Фото росСМИ

По словам политика, из-за "спецоперации" сейчас сложные времена переживает не только рф, но и Беларусь

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что "приятно удивлен" Украиной из-за того, что она "не идет на провокации" против Беларуси. По его мнению, некоторые из западных стран якобы могут подталкивать Киев к таким действиям, но наше государство "пока держится". Интересно, что такие слова прозвучали на фоне постоянной угрозы вторжения российских оккупантов в Украину именно со стороны Беларуси.

Такое заявление политик сделал во время официального визита главы МИД рф сергея лаврова в Минск. Видео-фрагментом общения чиновников поделились в Telegram-канале "Пул Первого".

"Сегодня для нас безопасность еще важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей, не только Украины, — отметил лукашенко. — Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет: Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет".

Интересно, что вместе с этим непризнанный президент РБ выразил всестороннюю поддержку россии, несмотря на то, что она продолжает открытую агрессию против Украины. Более того, александр лукашенко убежден, что в кремле никогда не хотели войны.

"При любых контактах, которые у нас происходят с Западом, мы говорим, что россия никогда не была против мира, пожалуйста, давайте будем договариваться. Мы готовы принимать в этом участие, мы будем работать рука об руку", — подчеркнул диктатор.

Следует добавить, что в это же время на территории Беларуси находится около 11 тысяч российских военнослужащих. Однако эта цифра может быть неточной из-за определенных сложностей с ведением наблюдения. Как стало известно, россия способна перевозить солдат в железнодорожных цистернах, по которым обычно транспортируют жидкие грузы.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Александр Лукашенко #Сергей Лавров