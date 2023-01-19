Сидит на двух стульях? лукашенко пообещал россии поддержку, при этом похвалив Украину

По словам политика, из-за "спецоперации" сейчас сложные времена переживает не только рф, но и Беларусь

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что "приятно удивлен" Украиной из-за того, что она "не идет на провокации" против Беларуси. По его мнению, некоторые из западных стран якобы могут подталкивать Киев к таким действиям, но наше государство "пока держится". Интересно, что такие слова прозвучали на фоне постоянной угрозы вторжения российских оккупантов в Украину именно со стороны Беларуси.

Такое заявление политик сделал во время официального визита главы МИД рф сергея лаврова в Минск. Видео-фрагментом общения чиновников поделились в Telegram-канале "Пул Первого".

"Сегодня для нас безопасность еще важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей, не только Украины, — отметил лукашенко. — Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет: Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет".

Интересно, что вместе с этим непризнанный президент РБ выразил всестороннюю поддержку россии, несмотря на то, что она продолжает открытую агрессию против Украины. Более того, александр лукашенко убежден, что в кремле никогда не хотели войны.

"При любых контактах, которые у нас происходят с Западом, мы говорим, что россия никогда не была против мира, пожалуйста, давайте будем договариваться. Мы готовы принимать в этом участие, мы будем работать рука об руку", — подчеркнул диктатор.

Следует добавить, что в это же время на территории Беларуси находится около 11 тысяч российских военнослужащих. Однако эта цифра может быть неточной из-за определенных сложностей с ведением наблюдения. Как стало известно, россия способна перевозить солдат в железнодорожных цистернах, по которым обычно транспортируют жидкие грузы.