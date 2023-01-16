Ситуация в Соледаре очень тяжелая: генерал очертил важнейшие задачи ВСУ

Украина должна сохранить жизнь бойцов, защищающих город

Оккупационная армия россии, вероятно, все же смогла оточить город Соледар (Донецкая область), но полностью его не захватила. Поэтому у украинских защитников все еще есть возможность отойти. Сейчас ситуация в этом направлении оценивается как крайне сложная.

Об этом генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал в своем комментарии "Телеграфу", отметив, что именно Бахмут и Соледар являются крайне важными для военных тактическими объектами.

По мнению эксперта, дополнительные силы, направленные украинским военным командованием на Соледарское направление, чтобы удержать город, были недостаточными.

"Ситуация тяжелая. Особенно в Соледаре. И, похоже, противник практически смог его окружить. Но еще есть небольшая возможность ухода. Резервы, которые мы туда заводили, были или недостаточны, чтобы там устоять, или посланы поздно", — пояснил он.

По словам генерал-лейтенанта, именно Соледар имеет крайне важное тактическое значение для обеих враждующих сторон. При всей сложности ситуации Романенко все же убежден, что ВСУ смогут отвоевать город. Однако сейчас очень важно сохранить жизнь защитников, так что если другого выхода пока нет, им нужно отойти.

"Если сложилось так, что нет другого выхода, следует отходить, строить новый рубеж, который стабилизировал бы ситуацию, не давая противнику продвигаться дальше", — добавил он.

Романенко также отмечает, что главная задача украинцев сейчас — не дать оккупантам завладеть Бахмутом, делающим все возможное, чтобы взять город в кольцо. Ведь именно захват Бахмута предоставит врагу возможность продвинуться к Временному Яру, Краматорску и Славянску.

"Это логистика, дороги. И нам нельзя допустить таких прорывов. Думаю, с нашей стороны там уже сосредоточены соответствующие силы", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, главной целью Соледара было отвлечение большого количества оккупационных российских войск. И эту задачу город перевыполнил даже с лихвой.

А тем временем заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook объяснила ситуацию вокруг Соледара. По ее словам, многие пытаются использовать высокий интерес к теме боев за город, чтобы заработать на ней популярность или деньги.

Она напомнила, что публичное обнародование информации о движении, перемещении и расположении наших войск типа "взяли город под контроль, покинули город, находятся в какой-то части города, отошли из такой-то части в такую и т.п." является преступлением (ст. 114-2 УКУ), если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны или другими уполномоченными государственными органами.