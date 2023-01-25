Бои за Соледар: в ВСУ сделали важное заявление

Это тяжелое решение было принято для сохранения жизни личного состава

После кровавых боев за город Соледар (Донецкая область), которые продолжались последние недели, Вооруженные силы Украины вынуждены были отступить, позволив оккупантам занять этот стратегически важный для обеих враждующих сторон населенный пункт.

Карта боевых действий в Украине — г. Соледар

Об этом в среду, 25 октября, в комментарии "Суспильному" сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, отметив, что это крайне тяжелое, однако важное решение было принято для сохранения жизней украинских защитников. По его словам, враг понес огромные потери на этом направлении, однако силы оказались неравными.

"Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Защитники Соледара сделали настоящий подвиг несмотря на превосходство врага в 3-5 раз, мощно держали свои позиции. Они нанесли врагу огромные потери в личном составе, которые сравнимы с двумя чеченскими войнами"– объяснил Череватый.

Спикер ВСУ также добавил, что главную свою задачу наши защитники все же выполнили — они не дали врагу прорвать линию фронта в Донецкой области и продвинуться в тыл. Более того, украинским бойцам удалось максимально истощить врага.

Ранее "Телеграф" сообщал, как эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк развернуто объяснил, почему именно захват Соледара может стать ловушкой для оккупационной армии россии.