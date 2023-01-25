Война — день 336: "танковая блокада" прорвана, ВСУ давят на Луганщине

Оперативно о главном 25 января

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится 336 дней. Оккупанты продолжают готовиться к большому наступлению весной или в начале лета 2023 года и занимаются перегруппировкой войск на Донбассе. Тем временем ВСУ продолжают давить по направлению Кременной и согласно данным Пентагона достигли там определенных успехов. Вместе с тем западные союзники достигли соглашения в вопросе передачи Украине танков, а потому вскоре украинские защитники получат мощное подкрепление.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что после разблокировки поставок танков будет вестись работа над передачей самолетов F-16.

С данными за 22 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 333: оккупанты несут огромные потери, но продолжают давить на востоке.

О происходившем 23 января читайте в материале: Война — день 334: россияне готовятся к новому наступлению и распространяют фейки

Информация за 21 января доступна в сводке: Война — день 335: Германия согласилась дать Украине свои танки, россияне усиливают давление на востоке