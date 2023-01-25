Оккупанты заявили про атаку на еще одном направлении: свежие карты боев

Оккупанты усиленно ведут обстрелы — 4 ракетных и 26 авиационных ударов, более 100 обстрелов с РСЗО

Российские оккупанты продолжают попытки прорваться с востока. Они атаковали вдоль линии Сватово — Кременная, в районе Бахмута, Авдеевки.

Согласно отчету Института изучения войны, украинские силы также продолжают контрнаступательные действия в районе Кременной. Возле Угледара на Донетчине может становиться горячее, оккупанты могли начать наступление, чтобы отвлечь внимание от Бахмута.

В Запорожской области враг, вероятно, продолжает проводить локальные атаки, но про территориальные успехи речи нет. По данным Генштаба, атаки оккупантов отразили в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Чаривне Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Враг атакует на Лиманском и Купянском направлении. На этот участок фронта перебрасывают мобилизированных россиян. Южнее Кременной идут бои, украинские военные могут действовать в этом районе.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области враг продолжает наступление в районе Бахмута. Враг мог незначительно продвинуться на восточных окраинах. Под контролем врага мог оказаться поселок Клищеевка, пишут аналитики — враг был замечен к югу от Бахмута и к западу от населенного пункта. В районе Авдеевки продолжаются атаки. Враг заявлял, что начато наступление в районе Угледара. По мнению экспертов — это попытка отвлечь внимание от Бахмута.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В Запорожской области могут продолжаться атаки россиян. Подтверждением служат сотни раненых, привезенных в госпиталь на оккупированной территории. Оккупанты не продвинулись, несмотря на более ранние сообщения коллаборантов.

В Херсонской области украинский спецназ провел рейд через Днепр 23-24 января в районе Новой Каховке. Был уничтожен командный пункт.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал про прогресс в получении танков западного образца — Германия разрешила передачу. Украина может получить на вооружение танки и американского образца. С такой бронетехникой украинским военным будет легче вести контрнаступление.