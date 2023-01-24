Оккупанты продолжают попытки прорваться на востоке: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты пытаются прорваться в Донецкой и Луганской областях

Украинская разведка внимательно следит за действиями оккупантов. Враг может готовиться к большому наступлению весной или в начале лета 2023 года — в Донецкой и Луганской области есть признаки перегруппировки войск. Эти два направления и так — самые горячие на линии фронта.

Согласно отчету Института изучения войны, враг продолжает контратаковать на линии Сватово — Кременная, в районе Бахмута, на запад от Донецка. Украинские военные наносят удары по тылам оккупантов — по местам сосредоточения войск.

В Запорожской области оккупанты за последние дни, вероятно, провели неудачную наступательную операцию. Один из коллаборантов области продвигает мысль об успехах россии на этом направлении. Это может делаться для того, чтобы отвлечь от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

По данным Генштаба ВСУ, отбить атаку врага удалось в Червонопоповке Луганской области. Россияне проводят ограниченные наземные атаки, чтобы вернуть позиции в районе Сватово к северо-западу от города. В районе Кременной продолжаются бои к западу, юго-западу от города. От украинских военных до позиций оккупантов иногда около сотни метров.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области враг продолжает активное наступление в районе Бахмута — под ударом сам город и окрестности населенных пунктов к северо-востоку, северу, западу, юго-западу. Оккупанты пытаются перерезать линию наземной связи с Константиновкой. Бахмут большей частью под украинским контролем, но есть враг на восточной и южной окраинах. На Авдеевском направлении продолжаются атаки. Согласно сведениям Генштаба ВСУ, украинские войска в Донецкой области отбили атаку в районе Белогоровки, Раздолевки, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещиевкии, Новобахмутовки, Красногоровки, Водяного, Марьинки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне могли провести неудачную наступательную операцию в Запорожской области — подтвержденных успехов нет, но разглагольствований немало. Точно известно, что враг пытался продвинуться в районе Малых Щербаков. МО россии заявляет о захвате выгодных позиций, а коллаборанты — о захвате населенных пунктов, что опровергается даже россиянами. Это может происходить, чтобы отвлечь россиян от отсутствия прогресса в Бахмуте — заявления растиражировали росСМИ. В дельте Днепра продолжаются перестрелки южнее Херсона. Был уничтожен катер с российской ДРГ.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал почему враг так сильно нацелен на Бахмут. Оккупантам нужно преодолеть его, чтобы создать выгодные условия для наступления на новом направлении.