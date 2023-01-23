ВСУ уничтожили вражеский катер под Херсоном: новые подробности и карта

Враг превращает речные катера в десантные суда, однако украинские военные следят за ним

Стали известны подробности уничтожения очередного вражеского судна, которое украинские военные отправили вслед за крейсером "Москва". Инцидент произошел на Днепре в районе Херсона.

О них спикер оперативного командования "Юг" ВСУ полковник Виктор Назаров сообщает в своем Telegram- канале.

По его словам, при попытке вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре, Силы обороны Таврийского направления поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей.

"Оккупанты никак не поймут, что все, что они обустроят под "русский военный корабель", украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом", — иронически добавил Виктор Назаров.

Напомним, этот катер стал 18-м вражеским судном, уничтоженным ВСУ. Также добавим, что 17-й катер противника был потоплен 9 января при попытке оккупантов перебросить ДРГ в районе о.Белогрудый на Днепре. Этот остров расположен недалеко от Херсона и прилегает к о.Большой Потемкинский, за который неделями продолжались бои между украинскими и российскими войсками. Катер врага мог перевозить вражескую ДРГ.