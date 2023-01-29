Россияне истощились, но не оставляют попыток захватить Бахмут: актуальные карты боев

Захватчиков почти не останавливают серьезные потери, которые ВСУ нанесли на Донецком направлении

Российское наступление на и без того покалеченный Бахмут все еще продолжается, хотя интенсивность давления со стороны "вагнеровцев" несколько снизилась. На это влияет огромное количество потерь, которые частная военная компания евгения пригожина получила на Донбассе после отпора ВСУ. Основной штурм "группы Вагнера" остановился под Соледаром, но на Бахмутском направлении, вероятнее всего, их заменят представителями регулярной российской армии.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (США) в свежей сводке к утру 29 января. Специалисты подчеркивают, что тысячи убитых "вагнеровцев" оказали серьезное влияние на ход боевых действий на Донбассе, хотя россиянам и удалось получить определенные успехи под Соледаром.

При этом оккупанты не прекращают наземные штурмы под Угледаром и активизировались на территории Запорожской области. Оборонительную позицию они держат на отрезке Сватово-Кременная, надеясь на успешный захват Лимана Донецкой области. Этот населенный пункт они хотели бы захватить, прежде чем начать финальную битву за Бахмут. И хотя боевой мощи для поддержки сразу нескольких наступательных операций россиянам не хватает, военное руководство армии РФ размышляет над тем, чтобы начать нечто подобное в преддверии годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

Карта боев в Украине 29 января

Восток Украины

Накануне вражеские солдаты пытались контратаковать в разных местах, пытаясь восстановить свои потерянные позиции на уже упомянутом отрезке фронта Сватово-Кременная. Вероятно, у них есть определенные успехи под Гряниковкой, также продолжались бои у Червонопоповки, Невского и Макеевки. Украинские военные держат оборону, а также проводят отдельные разведывательные действия, в частности в районе Невского и Тернов. Также в этом районе усилился артиллерийский огонь со стороны ВСУ, что позволяет более эффективно уничтожать технику и скопление сил противника.

Карта боев на Донбассе 29 января

В Донецкой области все еще весьма жарко, в частности под Бахмутом. За последние сутки наши защитники смогли отразить наземные штурмы в окрестностях самого города, а также в районе ближайших населенных пунктов — Раздолевки, Красной Горы, Ивановского, Клещиевки и Дружбы. Россияне не оставляют попыток штурмовать Бахмут, вероятно, имея определенные успехи в северо-восточных окрестностях.

Также продолжается активное противостояние воюющих армий в районе Донецка и Авдеевки. Как свидетельствуют сообщения Генштаба, ВСУ удалось отразить штурмы врага под Водяным, Марьинкой и Победой.

Карта боев на востоке Украины 29 января

Не прекращает враг давить и на западе Донетчины. Украинские военные успешно справились с врагом, пытавшимся штурмовать позиции у Пречистовки и Угледара. Пока враг терпит неудачу, пытаясь проработать обход украинских сил в этом районе и захватить под контроль дороги.

Юг Украины

Уже второй день подряд большинство российских источников и "военных корреспондентов" молчат о любых наземных атаках армии рф на Запорожском направлении. По всей вероятности, враг может перемещать технику на определенные позиции, чтобы впоследствии внезапно атаковать. При этом отдельные артиллерийские удары в регионе не прекращаются, хотя им очень мешает ухудшение погодных условий. К тому же есть у врага и дополнительные проблемы с попытками наступать — ночью это кажется почти невозможным из-за наличия сложной сети укреплений вдоль линии фронта.

Карта боев в Запорожской области 29 января

Особых новостей из Херсонского направления тоже нет. В Институте изучения войны подчеркивают, что хотя интенсивность боев на юге намного меньше, чем на Донбассе, это не мешает противнику бить по мирным городам и селам Херсонщины, Запорожья и Николаевщины.

Карта боев в Херсонской области 29 января

Ранее "Телеграф" сообщал, что западные аналитики все чаще начинают говорить о возможной подготовке Украины к большому наступлению. В частности, уже определены три основных направления, на которых ВСУ способны продвинуться и получить хорошие успехи.

Не в последнюю очередь этому могут способствовать обещанные западными партнерами танки, сформировав "железный кулак" из которых наши защитники способны не только наступать.