Серый, мрачный и в дыму: разрушенный Бахмут сняли с воздуха (впечатляющие фото)

Корреспондент "Телеграфа" показал разрушенный российскими солдатами город

Бахмут, за который несколько месяцев идут ожесточенные бои, превратился в руины. Город не просто разрушен, он сожжен обстрелами российских солдат.

Фото некогда красивого города в Донецкой области поделился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он запечатлел уничтоженный город с высоты птичьего полета.

На снимках город выглядит серым и мрачным. Среди жилых многоэтажек виднеется белый дым — следы недавних "прилетов" российских снарядов. Если присмотреться, то на голых участках земли можно увидеть черные воронки от предыдущих обстрелов оккупантов. В городе продолжают жить гражданские люди.

Бахмут сегодня, Ян Доброносов

Бахмут сегодня, Ян Доброносов

Отметим, что в боях за Бахмут россия потеряла около 10,5 тысяч солдат. Эти потери соразмерны с жертвами среди оккупантов в двух чеченских войнах. В сутки ВСУ ликвидируют от 500 до 700 вражеских солдат убитыми и раненными.

В США же уверены, что Бахмут, тем более в уже разрушенном состоянии, не является стратегически важным городом ни для одной из сторон. Чиновники в Америке советуют Украине сосредоточиться не на изматывающих боях, а на планировании наступления в другом районе. Пока враг бросает большие силы на захват Бахмута, Украина может освободить территории, где сосредоточено меньшее количество врага.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сам Бахмут россиянам не нужен. Через него оккупанты хотят создать условия для наступления на Краматорском направлении.