Потери россиян под Бахмутом - как в двух Чеченских войнах: озвучены цифры

За два месяца попыток оккупантов прорвать оборону их потери соразмерны двум чеченским войнам

Страна-агрессор терпит большие потери среди своих военных в районе Бахмута, где уже который месяц продолжаются тяжелые бои. Речь идет о трёхзначных цифрах погибших за день.

За прошедшие сутки потери среди российских захватчиков составили около 600-700 человек. Об этом во время онлайн-брифинга в Military Media Center рассказал пресс-офицер Сил обороны на Восточном направлении полковника Сергей Череватый.

"Только за минувшие сутки, 25 января, по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600-700 человек, то есть почти батальон. Это не считая раненых. За два месяца попыток прорвать нашу оборону потери противника соразмерны двум чеченским войнам", — подчеркнул Череватый.

Он также отметил, что оккупанты совершают попытки прорыва на Андреевском, Лиманском и Бахмутском направлениям. На последнем произошло 35 боевых столкновений, а также 199 обстрелов.

"Однако наши силы обороны не дали врагу добиться успеха. В направлении Марьинки, Угледара, Павловки враг пытался вести активные действия, провел 28 штурмов в сутки, совершил 264 обстрела, потеряв 141 человека убитыми, 165 ранеными", — подытожил офицер.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник Влад Волошин рассказал "Телеграфу" о том, почему россия не считается с потерями, которые она терпит в ходе полномасштабной войны в Украине.