Не только для наступления: как Украина может использовать свой новый "танковый кулак"

Новые танки могут помочь ВСУ добиться новых побед оперативного уровня

Передача Украине немецких танков Leopard и американских Abrams позволит создать нашей стране танковый кулак, который может помочь ВСУ достичь существенных успехов на фронте.

В интервью изданию OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, как наши войска могут использовать новые возможности на фронте и может ли этот танковый кулак стать залогом окончательной победы в этой войне?

По поводу второго вопроса военный отметил, что об окончательности говорить еще рано, однако добиться победы оперативного уровня, как это было в Харьковской, Херсонской областях, вполне возможно и нужно.

"А несколько таких побед оперативного уровня, кроме уже названных, на определенных направлениях – Луганск, Мариуполь, где-то еще – могут в совокупности привести и к существенным позитивным изменениям, и к военным достижениям стратегического уровня. Например, развал обороны противника на юге или приостановка наступательных действий по всему фронту на Донбассе и вынуждение противника перейти к обороне", — сказал Романенко.

При этом, подчеркивает Романенко, танки это не только наступательное оружие. Это еще и средство активной обороны.

"Они позволяют останавливать противника, но это не значит, что все эти танки сейчас будут распределены на 1100 км линии фронта. Это неправильный подход. Надо помогать нашим Силам обороны остановить продвижение противника. А когда противник обескровится, ввести в действие механизированные танковые части. Это могло бы привести к достижению задач не только оперативного, но и стратегического уровня, о которых мы говорили", — говорит военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что западные танки на поле боя будет поддерживать украинская артиллерия.

Также мы сообщали о том, сколько современных танков нужно Украине для наступления.