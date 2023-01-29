Новое наступление россиян: эксперт назвал самое вероятное направление для нового удара

Только на одном из четырех плацдармов у оккупантов налажена логистика

На фоне многочисленной информации о готовящемся новом российском масштабном наступлении, эксперты делают свои прогнозы, по поводу того, как это может происходить. Так, например, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал возможное направление для атаки оккупантов.

В комментарии изданию ТСН Коваленко сказал, что сейчас в Украине есть 4 сложных плацдарма, где военная обстановка может измениться в любой день. Речь идет о левобережной Херсонщине, Запорожской области, донецком и луганском плацдармах.

"Россияне концентрируют силы и средства в большом количестве" — говорит Коваленко.

При этом, по мнению эксперта, возможность вести наступление они имеют только на одном из этих четырех плацдармов.

"Из этих четырех плацдармов они могут вести наступательные действия только на одном — на донецком. Это единственный плацдарм, где они имеют более-менее налаженную логистику и имеют возможность вести наступательно-штурмовые действия", — передает издание слова эксперта.

Но и тут у россиян не так все хорошо, как им бы возможно хотелось.

"Россияне, хоть и имеют на этом плацдарме большую концентрацию сил и средств, но все они по состоянию на сегодняшний день недоукомплектованы технически. То есть нет достаточного количества техники", — считает Коваленко.

Что касается других названных направлений, Коваленко считает, что войска рф, находящиеся там, присутствуют скорее для оборонительных действий.

"Если говорить о других направлениях, то присутствие сил и средств, которые есть на Луганщине и в Запорожской области – скорее для обороны. Проблема с артиллерией больше, чем на донецком плацдарме. Если они на Луганщине или в Запорожской области перейдут к наступлению, то ресурса им хватит на полторы-две недели. В случае уничтожения этого ресурса они не смогут держать оборону…Поэтому, если резюмировать, наступление оккупантов более вероятно на донецком плацдарме ", — говорит Коваленко.

Напомним, ранее мы писали о том, что военные эксперты дали нелестный прогноз для наступления рф.

Также мы сообщали о том, что почему украинским военным тоже не стоит затягивать с возможным наступлением.