Россияне планируют новое наступление: военные эксперты дали нелестный прогноз для рф

Приоритет российской армии – полный захват Донецкой и Луганской областей

Российское военное руководство, которое уже в феврале может отправить армию в масштабное наступление — к годовщине вторжения, неправильно оценивает свои силы и возможности. Желая добиться успехов в полноценном завоевании Донбасса и Луганщины, враг не учитывает многочисленные потери и нехватку боеприпасов. К тому же на ход действий на фронте могут серьезно повлиять дальнейшие погодные условия.

Предварительную оценку несостоятельности армии рф достичь желаемого успеха дали аналитики Институт изучения войны (США). Как отмечают специалисты, оккупанты действительно заинтересованы в быстром захвате Донбасса, учитывая имеющиеся приказы "сверху". Именно поэтому сейчас активно возобновляются атаки в районе Угледара, активизируется движение войск в Запорожской области и усиливается давление на Бахмутском направлении.

Однако все это делается в определенных целях. В частности, Угледар и Запорожье могут стать чем-то вроде отвлекающего маневра, чтобы рассредоточить украинские силы вдоль линии фронта. В таком случае россияне имели шанс на определенные успехи, чтобы по крайней мере захватить Лиман, атакуя линию Сватово-Кременная.

"Скорее всего, россияне намерены провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых станет обеспечение безопасности границ Донецкой и Луганской областей. Эти этапы, вероятно, потребуют от шести до 12 месяцев российской кампании, если они вообще возможны, учитывая предыдущие российские операции и предполагая более высокий уровень российской боевой мощи", — пишут аналитики.

При этом сил и ресурсов россиянам сразу несколько наступательных операций явно не хватает. При этом доказательств, что враг имеет возможность их восстановить, тоже нет. В Институте убеждены, что российское военное руководство снова может планировать наступательную операцию на основе ошибочных предположений о возможностях российской армии.

Даже если россиянам удастся прорваться в Угледаре, это станет их кульминацией действий в Донецкой области, убеждены эксперты. Тем более, что к тому времени на ход событий на фронте может серьезно повлиять погода — начало весеннего сезона дождей, обычно приходящегося на апрель. Поэтому любая наступательная операция россиян довольно быстро завершится, не получив желаемых результатов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему украинским военным тоже не стоит затягивать с возможным наступлением. Свою позицию озвучил полковник запаса Роман Свитан.

Также мы писали, как сейчас складывается ситуация на фронте, анализируя свежие карты боевых действий.