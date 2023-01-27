Когда путин готовит новое наступление: авторитетное СМИ назвало сроки

В кремле стали более реалистично оценивать свои шансы на "победу" в войне

Несмотря на большие потери на фронте и постоянные неудачи, которые терпит россия, кремль не готов останавливать войну. Наоборот, в рф планируют новое наступление и пытаются показать, что их войска еще на что-то способны. А свою страну российский диктатор готовит к тому, что война может длиться годами.

Спустя практически год после полномасштабного вторжения россия все еще хочет продемонстрировать, что ее войска способны вернуть себе инициативу, усиливая давление на Киев с требованием перемирия. Перемирия, в результате которого, как хотят верить в россии, Украина оставила бы захватчикам контроль над оккупированными территориями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой официальных лиц рф, знакомых с ситуацией.

Неудачи российских военных открыли глаза некоторым персонам в кремле на "вторую армию мира". Они стали более реалистично оценивать свои ближайшие амбиции, признавая, что большим достижением уже было бы просто удержание нынешней линии фронта, что уж там говорить о "взять Киев за три дня".

Отмечается, что путин по-прежнему верит в том, что россия может победить в этой войне, несмотря на огромные потери, неудачи и провалы. Приближенные к кремлю лица говорят о том, что новое наступление рф может быть уже в феврале или в марте 2023 года. Об этом Украину предупреждали и ее союзники. Начаться оно может еще до того, как Киев получит новую военную помощь, включая боевые танки.

Российский диктатор уверен, что у него есть только один выход — победить в войне. Поэтому он и дальше будет продолжать бросать своих военных под обстрелы, как "мясо", надеясь достичь успеха. Источники передают, что этой весной в рф может произойти новая волна мобилизации.

"путин разочарован тем, как обстоят дела, но он не готов отказаться от своих целей. Это просто означает, что путь будет длиннее, более кровавым и хуже для всех", — отметила основатель аналитического центра R.Politik Татьяна Становая.

В американской и европейской разведке сомневаются, что у рф есть ресурсы для нового масштабного наступления, даже после проведения мобилизации минувшей осенью. А Украине тем временем продолжают помогать союзники.

В то же время российские политологи не исключают, что война может затянуться надолго.

"Если ничего не изменится, нас ждет война на истощение типа Первой мировой, которая может длиться долго, поскольку обе стороны считают, что время на их стороне. путин уверен, что, либо Запад, либо Украина устанут", — сказал глава российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Также опасение о затяжной войне растет и среди союзников Украины.

"В этом году будет очень, очень сложно военным путем изгнать российские войска со всей оккупированной Россией территории Украины. Но я думаю, что, в конце концов, эта война, как и многие войны в прошлом, закончится за столом переговоров", — заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский оппозиционер Гарри Каспаров сделал прогноз относительно того, когда закончится война в Украине.