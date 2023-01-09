Экватор пройден: Каспаров рассказал, когда закончится война россии против Украины

У россии нет ресурсов на затяжную войну

Вторжение россии в Украину будет закончено в 2023 году, но не в самом его начале, поскольку у кремля еще есть ресурсы, чтобы продолжать войну.

Как рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров в эфире "24 канала", пока неизвестна точная дата завершения войны, но она уже перешла свой экватор.

По словам Каспарова, у кремля нет никаких пространств для маневра или запасных планов, а потому российскому диктатору владимиру путину отступать некуда и он будет кидать все новых и новых солдат в топку войны.

"путин связывал свои планы с тем, что сейчас зима, он все разрушит, люди замерзнут и сдадутся. Не сдались. Значит будет продолжать делать то же самое, ничего другого они придумать не могут", — отметил он и добавил, что эта стратегия проигрышна.

Также оппозиционер отметил, что у российской экономики нет ресурсов для ведения затяжной войны, поскольку она базируется на воровстве и коррупции, а путин мог себе позволить что угодно пока торговал нефтью и газом.

Помимо того, что деньги постепенно заканчиваются, также проседают и российские военные способности. Каспаров напомнил, что если на начальных этапах войны оккупанты могли позволить себе выпустить до 60 тысяч снарядов в день, то теперь эта цифра составляет 10-15 тысяч.

"Это тоже страшно много, но это цифры иного порядка", — сказал он.

Как сообщалось ранее, издание Financial Times провело масштабный опрос среди экспертов и выяснило, что около половины из них допускает распад россии до 2033 года.