Ждать осталось недолго: западные эксперты предсказали, когда может развалиться россия

россия была значительно ослаблена вторжением в Украину

Начав полномасштабную войну в Украине российское руководство обрекло не только себя на незавидную судьбу, но и всю свою страну. Этому способствует само вторжение, санкции и экспортный контроль.

Так, согласно результатам опроса ведущих экспертов в области внешней политики, которые опубликовало издание Financial Times, до 2033 года россия может стать провалившимся государством или вовсе распасться. Так считает 46 процентов из 167 респондентов. Опрос проводился американским аналитическим центром — Atlantic Council.

При этом в отдельном вопросе 40 процентов экспертов назвали возможные причины из-за которых может произойти крах россии, в частности назывались такие варианты: "из-за революции, гражданской войны или политической дезинтеграции".

"Украина четко подчеркивает возможность внутренних проблем для россии и вероятность того, что сама война может иметь последствия бумеранга не только для ее руководства, но и для страны в целом", — сказал Питер Энгельке, заместитель директора по прогнозированию Atlantic Council, который помог разработать и интерпретировать опрос.

В материале отмечается, что западные официальные лица говорят, что россия была значительно ослаблена ее вторжением в Украину 11 месяцев назад, в том числе санкциями и экспортным контролем. Экономисты считают, что производственный потенциал россии неуклонно снижается, отбрасывая страну на десятилетие назад.

Напомним, ранее мы писали о том, что сбежавший из россии москвич Алексей Гусев прогнозирует там гражданскую войну.

Также мы сообщали о том, что война с Украиной может спровоцировать развал российской федерации с последующим переделом власти.