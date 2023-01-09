Крах империи близок: главы российских регионов создают собственные армии

Война с Украиной может спровоцировать развал российской федерации с последующим переделом власти

Почти через год боевых действий в Украине личный состав вс рф понес такие потери, что военно-политическому руководству страны-агрессора пришлось буквально ходить с протянутой рукой по регионам в поисках новых кадров. Под действием агрессивной пропаганды и кремлевских ультиматумов в ряде российских областей были созданы именные батальоны, содержание которых финансируется из местных бюджетов. Теперь на очереди – открытие региональных "центров подготовки бойцов спецподразделений". Несмотря на то, что данная идея зародилась в стенах кремля, тенденция к созданию параллельных военизированных структур не вызывает доверия даже у самих российских политиков. Ведь в случае государственного переворота в рф такие региональные армии могут быть использованы против действующего режима.

"Телеграф" выяснял, зачем окружение подталкивает путина к откровенно опасным решениям, и как новообразованные вооруженные группировки могут стать бомбой замедленного действия для российской федерации.

Армии рф не хватает кадров

Начиная полномасштабное вторжение в Украину, владимир путин рассчитывал на легкую прогулку для своей армии, однако блицкриг с треском провалился и перед кремлем встала дилемма: объявлять мобилизацию, фактически признав свой военный просчет, или искать альтернативные пути пополнения резервов "пушечного мяса".

В конце июля ситуация в вс рф еще не была столь критичной для проведения мобилизационной кампании, поэтому российские власти ограничились объявлением акции "из региона — по батальону". Тогда в каждой из 85 российских областей, в том числе в аннексированном Крыму и Севастополе, набирали добровольцев среди местного населения для формирования батальонов и отправки в Украину. Подготовку новобранцев финансировали из местных бюджетов, а самим солдатам обещали высокую зарплату и социальные гарантии.

А уже в сентябре, на фоне катастрофических потерь личного состава, кремлю все же пришлось провести мобилизацию и даже прибегнуть к поискам кадров среди заключенных, с чем властям активно помогал владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Впрочем, военные поражения "второй армии мира" на этом не завершились и уже в конце декабря украинская разведка сообщила, что в ближайшее время в россии будет введено военное положение, которое позволит властям закрыть границы для военнообязанных и объявить всеобщую мобилизацию.

В то же время стало известно о намерениях кремля открыть в российских регионах "центры подготовки бойцов спецподразделений" по аналогии с российским университетом спецназа в Чечне. С такой инициативой к владимиру путину обратился вице-премьер, уполномоченный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента россии Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

"Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части россии. Мы будем вместе продолжать эту работу, создавать центры на других территориях. Задача этих центров очень проста - чтобы наша страна становилась сильнее, и мы быстрее победили", — сказал Трутнев, сообщив также, что центры будут создавать с помощью одного из основателей Российского университета спецназа в Чечне Даниила Мартынова.

Последний ранее работал в охране Рамзана Кадырова, а сейчас занимает должность советника министра мчс рф Александра Куренкова и занимается его охраной.

Окружение путина уже готовится к развалу россии

Создание вспомогательных батальонов, региональных центров подготовки спецназовцев и вовлечение в боевые действия наемников из частных военных компаний в разгар войны стали подспорьем, в котором отчаянно нуждалась прореженная бойцами ВСУ "вторая армия мира". Однако в перспективе параллельные военизированные структуры, состоящие из подготовленных бойцов с боевым опытом и, вполне вероятно, присвоенным оружием, могут стать бомбой замедленного действия. К такому выводу приходят и сами российские политики.

Так, экс-депутат госдумы россии Виктор Алкснис в разговоре с KP.RU предположил, что в случае "неблагоприятного развития ситуации" эти батальоны станут скелетом национальных армий, которые будут разворачиваться на территории рф, как это произошло после развала СССР.

"Запад об этом открыто говорит: нужно поделить россию на 30-40 мелких государств. Сейчас создание этих территориальных батальонов дает почву, чтобы появились люди, имеющие боевой опыт, участвовавшие в боевых действиях. Они вернутся домой и, упаси боже, их привлекут, предложат им хорошие должности, как мне в свое время предлагали стать министром обороны независимой Латвии", — сказал политик, являвшийся внуком расстрелянного в 1938 году заместителя наркома обороны СССР по авиации.

По словам Алксниса, состав таких батальонов должны определять на уровне москвы и распределять по разным воинским частям, "чтобы не было этого территориального и национального единства".

Аналогичные опасения выразил и директор "Института политических исследований", российский политолог Сергей Марков. По его словам, региональные батальоны могут оказаться силой для отделения региона.

"Нельзя допустить, чтобы эти военные подразделения остались в распоряжении региональных властей. Более того, я бы с самого начала избежал национального характера. Это политическая ошибка. Хотя в условиях сильной власти, разумеется, никакой проблемы не будет. Но в любом случае национальные военные формирования в мирной жизни могут стать основой взлета национализма. Это не хорошо", — заявил Марков.

Несмотря на то, что параллельные военизированные структуры в перспективе будут представлять прямую угрозу действующему политическому режиму, инициативы по их созданию поступают со стороны самих кремлевских чиновников. Это может свидетельствовать о том, что люди из ближайшего окружения владимира путина, прикрываясь желанием укрепить российские позиции в Украине, на самом деле уже сейчас готовятся к предстоящему развалу рф, считает политический аналитик Олег Лесной.

"Ощущая запах гражданской войны, влиятельные россияне, в том числе из окружения владимира путина, создают собственные ЧВК. Лично мне известно о существовании по меньшей мере пяти таких компаний. Когда в россии начнутся отцентровые процессы, каждая из таких региональных или частных армий будет подчиняться конкретному центру влияния, который захочет захватить как властный, так и экономический ресурс", — уверен эксперт.

По словам политолога, такие процессы в государстве свидетельствуют о том, что российская элита уже не верит в регулярную армию и, что самое главное, в самого владимира путина как в лидера, который сможет победить в войне с Украиной и сохранить россию в сегодняшних границах. В то же время за президентом рф все еще остается немало силы и влияния, поэтому действовать открыто его окружение пока не рискует.

"Они "продают" путину идеи создания этих группировок, рассказывая о якобы высоких результатах ЧВК "Вагнер" и войск Кадырова в войне с Украиной. Мол, на их фоне регулярная армия воюет значительно слабее, а значит, для победы следует создавать новые силовые структуры из наемников. Путин соглашается на это, ведь не видит для себя угрозы. Он все еще уверен, что сможет победить Украину, после чего закроет всех "пауков" в банке, где они сожрут друг друга, а оставшиеся в живых будут подчинены ему", — объясняет Олег Лесной.

Чрезмерная самоуверенность и желание получить лавры Петра I сыграли с главой кремля злую шутку. Напав на Украину под лозунгом "я — это победа", он не учел, что в случае поражения оно тоже будет записано исключительно на его счет. Как только проигрыш в войне станет очевидным и неотвратимым, владимир путин потеряет политический вес, а его сегодняшние союзники начнут открытую борьбу за освобожденные властные ресурсы, используя заранее подготовленные карманные армии.