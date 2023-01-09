Россия может развалиться: сбежавший из РФ москвич назвал путина "х**лом" и спрогнозировал там гражданскую войну

Россиянин верит в скорый распад РФ и не хочет в это время оказаться в своей родной стране.

Россиянин Алексей Гусев, не выдержав путинской диктатуры, бежал в Украину. Мужчина рассказал, что он проживал в Москве, но решил переехать к украинским родственникам.

В распоряжении "Телеграфа" оказалось видео разговора Гусева с украинскими спецслужбами, когда тот уже был в безопасности.

- Как вы оцениваете нынешний режим в России?

- По сути в РФ построена диктатура, при которой не существует честных выборов, нет оппозиции, нет свободных СМИ. Все направлено лишь на подавление инакомыслия и продление срока правления существующего режима.

С ухудшением социально-экономической обстановки, естественно, для компенсации видимой стабильности и уменьшения протестных настроений, властью закручиваются гайки. Очень многие несогласные или сидят по надуманным статьям, или запуганы на столько, что боятся подать голос.

Сейчас ощущение, что современная Россия живет в каком-то зазеркалье, где все наоборот. Людей сажают не за пропаганду войны, а за призывы к миру. Русская православная церковь не служит Богу, а обслуживает диктатора, откровенно призывая убивать людей в соседних странах вопреки христианскому учению о всеобщей любви. Объявляются крестовые походы под антифашистскими лозунгами в то время, когда, по сути, в самой РФ построен самый настоящий фашизм. Даже на законодательном уровне возводится в культ гомофобия, а некоторые высшие должности в стране продолжают занимать геи и их любовники.

Идея сверхдержавы ничем не подкреплена. Население зачастую просто выживает. По данным Росстата у 22,6% россиян нет канализации. Целые многотысячные города и регионы, как например Красноярский край, не газифицированы в то время, как газ и нефть потоками идет за рубеж. По оценкам экспертов, до войны около 73% доходной части бюджета РФ получали от продажи углеводородов. Сейчас, с усилением санкций, этот поток поступлений иссякнет и жизнь обычного россиянина будет стремительно ухудшаться. И в это же время тратятся огромные деньги на войну. Только один массовый ракетный обстрел Украины, направленный на уничтожение инфраструктуры, обходится примерно в полмиллиарда долларов.

- Как вы считаете, какова цель военной агрессии Кремля против Украины?

- На самом деле причина войны, на мой взгляд, не одна. Это комплекс причин. Главная цель – удержание власти. Российское общество всегда любит царя, особенно царя-победителя. Воодушевленный легким и практически парадным "присоединением" Крыма в 2014 году, Путин решил провести еще одну победоносную войну по присоединению всей Украины, или, хотя бы, большей ее части, возможно без нескольких западных областей. К тому же, в этом году исполняется 100 лет создания Советского союза. Представьте какие празднования можно было бы устроить 30 декабря, снова соединив в одной тюрьме народов Россию, Беларусь и Украину. У Путина все есть. Практически неограниченные материальные ресурсы и власть. Безусловно он хотел бы войти в историю, как собиратель земель, наравне с Петром 1, с которым он себя уже неоднократно сравнивал. В результате, войдет как один из самых больших неудачников, после которого Россия может и не выжить.

Алексей Гусев

Во-вторых, конечно же, — это фантомные имперские боли. И что самое страшное, эти боли ощущает не только кремлевское руководство, но и большинство россиян. Украина же – самая главная цель еще и потому, что без нее очень трудно объяснить общепринятые в российском обществе исторические корни России, которые по их мнению тянутся из Киевской Руси.

- Т.е. задача Кремля – это поглощение Украины?

- Или ее полное уничтожение. Все заявления о том, что Москва не собирается менять власть в Украине, что это освобождение от какого-то придуманного нацизма – обычная ложь, которой Кремль никогда не гнушается пользоваться. Их задача – прекратить существование Украины как независимой страны. Любым способом. Разделением, присоединением, уничтожением. В идеале этому может помочь взятие Киева. В крайнем случае, повторить историю начала ХХ века. Оккупировав значительную часть Украины, установить столицу, например, в Харькове и объявить неоккупированную часть страны – неправильной Украиной.

- Как проходила мобилизация в вашем родном городе Москве?

- Лично у меня ощущения, что мобилизация в Москве была лишь обозначена, но по-настоящему ее никто не проводил. Точно такое же впечатление у многих моих знакомых. Вы посмотрите на состав армии. Посмотрите на данные погибших и обмененных пленных. Практически все они из глубинки, из национальных республик, но не из больших городов. Из столицы вообще единицы. И это понятно. Никто не хочет чтоб в Москву массово приходили похоронки. Никто не хочет беспорядков в непосредственной близости от Кремля и даже в Питере. Кроме того, в Москве очень много чиновников, богатых россиян, правоохранителей. Каждый второй призывник окажется чьим-то сыном, племянником, знакомым. Возможно, военкомы просто не решились активно призывать резервистов здесь, а решили, что лучше пусть отдуваются граждане из далеких регионов. Да и спокойнее так. Даже если возникнет бунт, подавить его в тысячах километров от Москвы легче, чем в столице. А огромное количество инвалидов, которые возвращаются из СВО? Что с ними делать в Москве? Опять, как в сороковых – пятидесятых годах вывозить насильно на Соловки, или Сибирь? Проще просто не призывать москвичей.

Мобилизованные в рф (иллюстративное фото)

Кроме того, есть еще один фактор. Все вопросы в военкоматах решаются при наличии достаточных средств. Если ты в состоянии помочь улучшить материальное положение военкома, то отсрочка, или штамп "не годен" вам гарантирован. В Москве, конечно, же, люди побогаче, поэтому избежать отправки на войну им легче. В результате – я практически не знаю людей в Москве, у кого бы призвали кого-то из родственников, или знакомых.

- А выплачивает ли деньги семьям россиян, погибших в Украине?

- Некоторым выплачивают. Очень много случаев, о которых я слышал от друзей, когда не выплачивают. Нет похоронки – значит пропал без вести. А пропавшим ничего не положено. Может быть в этом причина того, что многих погибших даже не забирают с поля боя. Кроме того, в наших ТГ-каналах часто пишут про работу мобильных крематориев недалеко от передовой. Как говорится нет тела – нет дела. Посмотрите какие сумасшедшие потери российской армии, которые признают эксперты, подтверждают иностранные разведки. Ни один бюджет не выдержит такого количества выплат. Особенно бюджет страны, находящейся под жестокими санкциями. Вот и хитрят, записывая в пропавшие.

Ну, а с заключенными вообще никто даже не старается. Это просто расходный материал. В любом случае Кремль в выигрыше. Если он в бою принесет какую-то пользу – хорошо. Погибнет в первом бою – тоже отлично. Разгрузятся как-то тюрьмы и колонии. Меньше ртов надо кормить.

Алексей Гусев

- Чем, по-вашему, закончится эта война?

- Россия не добьется своих целей. Это я уже вижу однозначно. Это видят даже российские ультра-патриоты. ВСУ сильнее российской армии, очевидно. Мотивация военных и сила духа украинцев на порядок выше, чем то же самое у моих обманутых соотечественников. Скорее всего Кремль попытается увести войну в затяжную фазу. Путин никогда не согласится и не примет поражение. Поэтому, возможно, тем, или иным образом, он будет ее продолжать до тех пор, пока будет у власти. В результате Россия на столько будет истощена, что я предполагаю самый страшный для нас сценарий – в конце концов вспыхнет гражданская война и Россия может развалиться. Путин так долго повторял мантру про "законное самоопределение народов", что им захотят воспользоваться Чечня, Бурятия, Татарстан и другие национальные субъекты федерации. И когда это будет происходить, я бы не хотел оказаться на территории РФ.