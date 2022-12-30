Главный итог года для россии это поражение

29 декабря стал для россиян одновременно и днем радости, и измены — украинская энергетическая инфраструктура была снова обстреляна, а в Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову. В свою очередь в официальном Telegram-канале Минобороны рф опубликовали открытку с подписью: "Калибры не закончатся никогда". Это еще одна ошибка кремля в стиле "Херсон — цероссия навсегда". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Не только в украинских городах было шумно в тот день. Стало известно об очередном "инциденте из БПЛА" на саратовском аэродроме. После прошлых "приключений" там оттуда вывели российскую дальнобойную авиацию на более далекие от Украины позиции. Для Украины это не плохая новость. Теперь осуществление пуска ракет занимает больше времени и уменьшает фактор неожиданности. Это также помогает успешной работе противовоздушной обороны ВСУ.

Также можно последовать, что с конца ноября количество выпущенных ракет во время каждого массированного обстрела почти не меняется – их примерно 70 штук. Александр Коваленко, украинский военный эксперт, пояснил, что "большего объема ракет для поддержки системности их ударов через технологические процессы у россиян нет. Но этот объем становится не только предполагаемым и ожидаемым, но и к тому же не оказывает критического влияния на наши возможности поддержки функциональности инфраструктуры». То есть россияне просто бессильно продолжают свою военную агонию.

Недавно пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков заявил, что любой мирный план должен быть на условиях россии, то есть включает "присоединение" к стране-агрессорке четырех новых областей. Глава МИД россии сергей лавров подтвердил мнение своего кремлевского коллеги: "Мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем. Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики сказать трудно".

Здесь следует отметить, что если лавров считает кого-нибудь вроде Кивы "адекватным украинским политиком", то это признак неадекватности собственно лаврова. Кроме того, таким заявлениям возмутились и Z-патриоты. Захар Прилепин написал, что очерченные границы это "публичное унижение", ведь "сливают не только Киев, не только Харьков, но и могут слить остатки Запорожской области и даже город Херсон". Он также признал, что никто им ничего не отдаст.

Возможно, что такими темпами кремль снизит прихоти в следующем году. Они попытаются "большую экзистенциальную войну с Украиной и коллективным Западом" превратить в "территориальные споры между двумя странами".

Между тем, 30 декабря в москве могли бы отмечать 100-летие Советского Союза, если бы не затянута провальная "спецоперация", которая стала "горячей" войной с Украиной и "холодной" с Западом. Как и когда-то из СССР, Запад ставит целью победить в "холодной войне".

Однако, похоже, российская федерация еще не понимает, что уже стала на путь Союза к развалу. Она также вступила в длительную войну на истощение (тогда это был Афганистан), получила в качестве санкций резкое падение цен на нефть, а также проигрывает в гонке вооружений. Тогда Советскому Союзу удалось продержаться 3-4 года, прежде чем развалиться и вряд ли россия сможет выдержать столько же или больше.

В заключение уже можно представить очередное приветствие президента путина к русскому народу. Каждый год речь не меняется. В этом году разве что оправдание того, что год был тяжелым, будут подаваться под "соусом" санкций, а не пандемии коронавируса.

Однако самым интересным в поздравлении можно ожидать раза вроде: "россия выходит на реализацию стратегических задач развития". Пропагандисты настойчиво убеждают, что "путин создает новый мировой порядок", но на самом деле это легко опровергнуть.

"Путин уже проиграл войну. Более того, его поражение уже создает предпосылки для глобального изменения мирового порядка, но не совсем того, на который он рассчитывал: это будет миропорядок, в котором россии, в лучшем случае, отведут место во втором ряду партера, и в котором она будет смотреть большую часть мировых премьер, как наблюдатель", — рассказал политолог, научный сотрудник университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.

И это действительно так. Во время Второй мировой войны понять, что Германия проиграла, можно было не в момент штурма Рейхстага Красной армией, а когда была создана антигитлеровская коалиция. путин получил "Рамштайн — новую антироссийскую коалицию". Это неминуемый развал для него.