Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" рассказал о российской пропаганде

Происходящее с начала нового года на российско-украинском фронте, в том числе информационном, говорит о том, что нет даже намека на праздничное новогоднее, рождественское перемирие. Как это было, к примеру, в Первую мировую войну – вплоть до совместных гуляний противоборствующих сторон.

Мы видим, как наши отлично отработали по Макеевке, а также, как россияне пытались развернуть ситуацию в обратную сторону. Традиционно для них – нелепо и топорно. Я тут даже больше об информационной составляющей.

Россияне настолько тупо зеркалят нашу информацию, нашу пропаганду, что выглядит это смешно, убого. Самые адекватные оценки, сколько погибло в макеевском ПТУ российских мобилизованных, было – около 300. И россияне отзеркалили это на Дружковке, заявив, что во время ракетного удара по ледовой арене "Альтаир" там якобы погибло 300 украинских военнослужащих.

По якобы уничтоженным оккупантами РСЗО HIMARS даже не смешно – по версии россиян, они уничтожили их больше, чем нам было поставлено. В общем, ничего у них в пропагандистском плане не меняется. Да и в военном плюс-минус – тоже. Есть какие-то тактические улучшения, но не более. Потому что главный принцип построения русской армии не меняется столетиями: никакой инициативы на местах, чинопочитание и абсолютно не считаться с количеством жертв, главное — выполнять задачи "вождя". Полная централизация со всеми вытекающими. Что-либо поменяться может лишь при полном уничтожении правящего режима и смене общественного строя.

Мы в этом плане сильно отличаемся. Травмы советской армии остались и у ВСУ, но не в такой степени, как у россиян. И в этом – одно из наших преимуществ, равно как в том, конечно, что мы защищаем свою землю, периодически получая современное вооружение от зарубежных партнеров.

Если говорить о ситуации на фронте, ближайшая цель оккупантов понятна – завалить трупами позиции защитников Украины, но всё же взять Бахмут. И они, похоже, до последнего мобилизованного будут пытаться это сделать.

Очень много сигналов, что новая волна мобилизации, а то и всеобщая в рф, с введением военного положения вскоре будет. Не обязательно на этой неделе, как прочили Буданов и Резников.

Вряд ли Кремль решится прям уж настолько попадать в украинские прогнозы. Но чуть позже это точно произойдет. Страна-агрессор уже готова к закрытию. Протеста никакого там нет и не будет. Все, у кого были протестные настроения, или свалил за границу, или оказался за решеткой.

А мобилизация режиму нужна. Не зря путин выступал с новогодним обращением в окружении представителей Федеральной службы охраны, наряженных в военную форму.

Тем самым давал понять россиянам, что он теперь – военный вождь, что "страна в опасности". Для взрослых путин и его пропагандисты постоянно говорят о смерти – о почетности погибнуть за родину и так далее. А параллельно – куча всяких путинских звонков детям, разговоров с ними. В общем, россиян активно готовят погибать "за родину, за вождя".

Топорно, но именно таким образом пропагандисты пытаются формировать образ путина и современной россии. Потому что ни черта не получается с идеологической составляющей. В итоге тупо косплеят Советский Союз в начале вторжения фашисткой Германии. Мол, война у нас – народная, отечество в опасности. Насколько это сработает в путинской россии – время покажет.