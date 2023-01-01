В россии готовятся к введению военного положения: зачем это кремлю и как отреагирует общество

Военные провалы в Украине заставляют российское руководство принимать неприятные решения

В ближайшее время в россии будет введено военное положение с последующим закрытием границ и объявлением новой волны мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Глава ведомства записал видеообращение, в котором призвал россиян задуматься над тем, за что именно они будут отдавать свою жизнь на войне, и предупредил о неизбежности расплаты за все, что их государство совершило в Украине.

"Телеграф" выяснял, какую цель преследует кремль, принимая такое решение, и повлияет ли это на ход войны и настроения в российском обществе.

Избежать мобилизации не удастся, однако россии она не поможет

По информации главы Минобороны, введение военного положения в рф планируется уже в начале января. Кроме того, запрет на выезд за границу также будет введен в Беларуси.

"В канун нового года я обращаюсь к гражданам россии, которые являются военнообязанными. Прежде всего, это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы также будут закрыты и в Беларуси", — сообщил Алексей Резников.

Стоит отметить, что накануне аналогичное заявление в интервью BBC сделал глава ГУР МО Кирилл Буданов. По данным украинской разведки, запуск очередной мобилизационной кампании в россии запланирован на 5 января.

На фоне военных поражений в Украине кремлю все труднее продвигать нарративы об успешном течении так называемой "СВО". Вооруженные силы рф в течение шести месяцев не могут захватить небольшой город Бахмут, где уже потеряли несколько десятков тысяч своих солдат. А потеря контроля над Херсоном стала личным унижением для владимира путина, который незадолго до отступления своих войск торжественно "присоединил" область к россии.

Острый дефицит живой силы толкает военно-политическое руководство рф на призыв в армию заключенных и не оставляет иного выхода, чем объявление второй волны мобилизации. На этот раз – всеобщей. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, введение военного положения даст кремлю больше возможностей для лишения прав и свобод населения и управления обществом.

"Принятие этого закона предполагает закрытие границ, запрет выезда из страны определенных категорий населения, ограничение передвижения, объявление общей мобилизации, введение еще более жесткой цензуры и многое другое. В кремле хорошо понимают, что провести вторую волну мобилизации без объявления военного положения им не удастся", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

По состоянию на сегодняшний день в россии планируют мобилизовать около 500 тысяч граждан, говорит Олег Жданов. Такое увеличение личного состава могло бы повлиять на ход войны, будь у военного руководства рф возможность принять, должным образом подготовить и вооружить новые кадры.

"Проблема состоит в том, что для этого необходимы большие ресурсы и 6 месяцев учений на полигонах. Без выполнения этих условий любое количество мобилизованных не несет для нас никакой угрозы. В этом смысле введение военного положения будет направлено скорее на расширение возможностей военкоматов", — объясняет полковник.

В кремле уже опасаются бунтов

Прошлая кампания по мобилизации 300 тысяч военнообязанных россиян на войну с Украиной спровоцировала массовый отток мужчин за границу и многочисленные акции протеста в ряде регионов россии. Учитывая данный опыт, в этот раз кремль будет действовать более гибко и осторожно, уверен политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По словам эксперта, фактически военное положение в россии уже действует. В прифронтовых регионах — в полном объеме, в остальных областях — частично. На законодательном уровне это решение будет принято хотя бы для того, чтобы закрыть границы для военнообязанных граждан. В то же время российские власти будут избегать массовой рассылки повесток, чтобы не спровоцировать волнения среди населения.

"Мобилизация продолжалась все это время, просто это не афишировалось. Так будет и дальше. Активнее всего призыв будет проводиться в провинции и глубинках, где граждане идут на убой более покорно, чем в мегаполисах. Массовых мобилизационных мероприятий не будет в тех регионах, где в прошлый раз наблюдалось наибольшее сопротивление. Например, в Дагестане, вероятно, кампания будет иметь меньшие масштабы", — объясняет политолог в комментарии "Телеграфу".

Учитывая реальное положение дел армии рф в Украине, скрывать от общества мобилизационные процессы в течение долгого времени властям все равно не удастся. Ведь личный состав оккупационных войск будет нуждаться в постоянной подпитке. Когда россияне поймут, что теперь война — это не картинка в телевизоре, а неотвратимая перспектива почти для каждого из них, и убежать от нее в соседнюю Грузию уже не удастся, градус напряжения в обществе начнет стремительно расти. Переход от страха и возмущения к прямым протестам и бунтам в таких условиях станет вопросом времени.