"В одном ударе от популярности": в сети нашли "героев" новогоднего обращения путина (фото)

Владимир путин выступил на фоне людей, часть из которых не является военнослужащими и были поставлены для массовки

Во время новогоднего обращения путина на его фоне стояли люди в военной форме, которые, якобы, принимали участие в войне в Украине. На видео было хорошо видно их лица, а теперь стали известны и имена.

Денис Захаров в Twitter опубликовал данные, как он сказал, военных преступников, которых нашел в социальных сетях.

Судя по обнародованным фото и данным, некоторые люди на фоне путина и правда военнослужащие. Россиянин опубликовал их имена и фамилии, чтобы эти люди стали известны широкой общественности. Всего на фоне российского президента стояло 19 человек в военной форме.

Не обошлось традиционное обращение путина без известной сотрудницы ФСО, которая сопровождает его на всех подобных мероприятиях. Блондинка примеряет на себя то образ прихожанки в церкви, то рыбачки, то продавщицы мороженного. Имя ее, правда, не называют.

Несмотря на то, что эта женщина активно появляется на всех мероприятиях и всегда стоит рядом с путиным, пропаганда кремля надеется, что россияне все же не заметят это знакоме лицо или просто не придадут этому значения.

Сотрудница ФСО

Имена и фамилии, а также профили в соцсетях других участников массовки установить удалось. Вот часть из них.

"Здравствуйте, Валентина Короленко, вы согласны с тем, что "историческая и этическая правда на нашей стороне?", — сказано в подписи к фото.

Валентина Короленко

"Евгений Волков из Омска, вы были в одном ножевом ударе от того, чтобы заставили вашу дочь гордиться. Но геноцид кажется веселее, наверное", — предположил автор.

Евгений Волков

"Алексей Козлуков, вы должны понимать, что стоять рядом с путиным уже не "круто". Это позор и это… Знаешь, небезопасно, потому что такие, как я, найдут тебя, и люди в суде заставят тебя гнить в тюрьме навсегда. С Новым годом, Алексей", — предупредил Денис Захаров.

Алексей Козлуков

Расследователь отметил, что после того, как имена этих людей стали известны общественности, они уменьшили активность в социальных сетях и подчистили свои профили. Профиль оного из этих людей, которого наградили "Героем россии", заметно изменился. Но сестра Тимофея Матвеева продолжила выкладывать фото в соцсетях.

"Тимофей Матвеев. Кстати, его только что наградили как "Героя россии". И забавно, как они пытаются удалить профили в социальных сетях. Тимофей, твою страницу можно удалить, но твоя сестра до сих пор чертовски активна и в ВК, и в Инстаграме", — сказано в сообщении.

Другой участник новогоднего поздравления не первый год служит в армии россии и даже имеет много наград.

"Здравствуйте, Шамиль Юсупов — к сожалению, ваши модные побрякушки в тюрьму не пускают", — сказано в описании.

Шамиль Юсупов

"Анатолий Михайленко не только уголовник, но и бас-гитарист. Ты умеешь играть на грустном тромбоне на басу? Что ж, у вас будет время в мире для практики", — написал Денис Захаров.

Анатолий Михайленко

"Ну, я не единственный, кто ищет их. "Можем объяснить" пытался сделать то же самое, но хочу поправить ребят хотя бы в одном имени — Владислав Козаков не тот парень. В прямом смысле. Козаков — тот, что слева", — уточнил автор поста.

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