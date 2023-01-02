"В одному ударі від популярності": у мережі знайшли "героїв" новорічного звернення путіна (фото)

Володимир путін виступив на тлі людей, частина з яких не є військовослужбовцями та були поставлені для масовки

Під час новорічного звернення путіна на його фоні стояли люди у військовій формі, які нібито брали участь у війні в Україні. На відео було добре видно їхні обличчя, тепер стали відомі й імена.

Денис Захаров у Twitter опублікував дані, як він сказав, військових злочинців, яких знайшов у соціальних мережах.

Судячи з оприлюднених фото та даних, деякі люди на тлі путіна і справді військовослужбовці. Росіянин опублікував їхні імена та прізвища, щоб ці люди стали відомі широкому загалу. Загалом на тлі російського президента стояло 19 осіб у військовій формі.

Не обійшлося традиційне звернення путіна без відомої співробітниці ФСО, яка супроводжує його на всіх подібних заходах. Блондинка приміряє на себе образ прихожанки в церкві, то рибалки, то продавщиці морозива. Ім’я її, щоправда, не називають.

Незважаючи на те, що ця жінка активно з’являється на всіх заходах і завжди стоїть поруч із путіним, пропаганда кремля сподівається, що росіяни все ж таки не помітять це знайоме обличчя або просто не нададуть цьому значення.

Співробітниця ФСО

Імена та прізвища, а також профілі в соцмережах інших учасників масовки встановити вдалося. Ось частина їх.

"Здрастуйте, Валентино Короленко, ви згодні з тим, що "історична та етична правда на нашому боці?", — сказано у підписі до фото.

Валентина Короленко

"Євген Волков з Омська, ви були в одному ножовому ударі від того, щоб змусили вашу доньку пишатися. Але геноцид здається веселішим, напевно", — припустив автор.

Євген Волков

"Олексію Козлукову, ви повинні розуміти, що стояти поруч із путіним уже не "круто". Це ганьба і це… Знаєш, небезпечно, бо такі, як я, знайдуть тебе, і люди в суді змусять тебе гнити у в’язниці назавжди. З Новим роком, Олексій", — попередив Денис Захаров.

Олексій Козлуков

Розслідувач зазначив, що після того, як імена цих людей стали відомі громадськості, вони зменшили активність у соціальних мережах та підчистили свої профілі. Профіль одного із цих людей, якого нагородили "Героєм росії", помітно змінився. Але сестра Тимофія Матвєєва продовжила викладати фото у соцмережах.

"Тимофій Матвєєв. До речі, його щойно нагородили як "Героя росії". І смішно, як вони намагаються видалити профілі у соціальних мережах. Тимофію, твою сторінку можна видалити, але твоя сестра досі страшенно активна і в ВК, і в Інстаграмі", — сказано у повідомленні.

Інший учасник новорічного привітання не перший рік служить в армії росії та навіть має багато нагород.

"Здрастуйте, Шаміль Юсупов — на жаль, ваші модні брязкальця у в’язницю не пускають", — сказано в описі.

Шаміль Юсупов

"Анатолій Михайленко не тільки військовий злочинець, а й бас-гітарист. Ти вмієш грати на сумному тромбоні на басу? Що ж, у вас буде час у світі для практики", — написав Денис Захаров.

Анатолій Михайленко

"Ну, я не єдиний, хто шукає їх. "Можемо пояснити" намагався зробити те саме, але хочу поправити хлопців хоча б в одному імені — Владислав Козаков не той хлопець. У прямому сенсі. Козаков — той, що зліва", — уточнив автор посту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Олега Газманова мало не побили на вечірці в Дубаї. На нього накинулися на підтримку війни в Україні.