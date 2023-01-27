Украина не может затягивать с наступлением: полковник запаса назвал причины

У врага не должно быть времени на подготовку и накопление сил и средств

Несмотря на советы союзников повременить с новым масштабным наступлением ВСУ и сделать разведывательные и организационные шаги, у нашей страны нет времени ждать. Любое замедление может позволить врагу подготовиться к удару.

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал в эфире программы "Орестократия".

"Есть определенный паритет вооружения, паритет живой силы и определенных наступательных моментов, которые мы можем совершить, и оборонительных, которые может успеть подготовить российская федерация. Поэтому здесь нужно успеть в те оптимальные сроки начала наступления, так как затягивание сроков может привести к возникновению еще большей необходимости вооружения и довооружения украинских войск", — сказал Свитан.

По его словам, подобная ситуация былf с мобилизацией в россии. Если бы украинские военные начали движение не на Купянск, а, к примеру, на Мелитополь летом, они бы не столкнулись с волной мобилизованных и выполнили бы задачу по отрезанию крымской и херсонской группировок от российской материковой части.

"Сейчас уже нам приходится в 2-3 раза увеличивать количество сил и средств для выполнения такой же задачи из-за того, что плотность войск россияне успели увеличить. Приходится уже даже рассчитывать в 2-3 раза больше сил и средств, чтобы успеть выполнить задачу", — подчеркнул военный эксперт.

Свитан также добавил, что затягивание подготовки и выполнения задачи со стороны украинских военных может привести к тому, что того вооружения, которое поставят Украине, может оказаться уже недостаточно. При таком сценарии россияне успеют еще больше увеличить количество своих сил и средств для выполнения задач обороны.

"Поэтому здесь может быть такая бесконечная гонка. Все зависеть будет от профессиональной пригодности и мастерства нашего военного командования, в котором мы не сомневаемся", — подытожил полковник запаса.

Напомним, ранее политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал "Телеграфу", когда рф попытается пойти в наступление и когда наступит кульминация в войне в Украине.