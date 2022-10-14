Украина выдвинула требование к Красному Кресту: подробности

Ермак рассказал, как Украина видит решение ситуации с гибелью украинцев в Еленовке и какой ультиматум поставила представителям Красного Креста

Украина уже который месяц кряду просит международных представителей присоединится к миссии в поселок Еленовка Донецкой области, где 29 июля россияне устроили массовое убийство 50 украинских военнослужащих в колонии. ООН озвучивала абсурдные причины, почему трагедия не расследуется, и украинская сторона пошла на более жесткие требования.

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в четверг, 13 октября, Украина дала Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные. То есть требуется решить вопрос до 17 октября. Информация об этом появилась в Телеграм-канале главы ОП.

Так, украинская сторона призвала как можно скорее представителей Красного Креста и мировых медиа отправиться с миссией на место трагедии. Даже если рф не даст на это разрешения, что вероятнее всего, отметил Ермак.

"Я не понимаю, почему в течение всего этого периода до сих пор в Еленовку не прибыла миссия Красного Креста. Нет времени ждать, поскольку речь идет о человеческих жизнях", — говорится в посте.

Глава ОП добавил, что уже выразили готовность отправится в оккупированный поселок украинские народные депутаты и партнеры Украины из различных стран, а также журналисты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Красном Кресте сделали тревожное заявление насчет пленных. Международная организация пытается умыть руки.