Почему теракт в Оленовке не расследуют? В ООН абсурдно объяснили

Организации требуется "зеленый свет"

После того, как россияне 29 июля расстреляли лагерь военнопленных, из-за чего погибли десятки украинских защитников, во временно оккупированном пгт Оленовка Донецкой области, полной информации за 2 месяца Украина так получить и не смогла. В то же время, расследование не планирует проводить миссия ООН, поскольку для ее участников нет гарантий безопасности.

Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик во время брифинга. Он также четко не указал, от какой именно стороны ожидаются гарантии безопасности для миссии.

"Мы не можем направить миссию, не гарантировав, что есть все гарантии безопасности. Есть и логистические проблемы, но прежде всего мы нуждаемся в гарантиях безопасности. Пока этого не будет, мы не можем их отправить", — подчеркнул Дюжаррик.

И хотя в начале сентября в ООН сообщали, что скоро миссия по расследованию теракта начнется, сейчас представитель генсека рассказал, что организации нужен "зеленый свет".

Как сообщал "Телеграф" ранее, председатель Совета жен и матерей защитников Украины "ЖЕНЩИНЫ со СТАЛИ" Наталья Зарицкая заявила, что замалчивание международными организациями теракта в Оленовке будет стоить жизни пленным украинцам.