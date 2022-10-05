Чому теракт в Оленівці не розслідують? В ООН абсурдно пояснили

Організації потрібно "зелене світло"

Після того, як росіяни 29 липня розстріляли табір військовополонених, через що загинули десятки українських захисників, у тимчасово окупованому смт Оленівці Донецької області, повної інформації за понад 2 місяці Україна так отримати і не змогла. Водночас, розслідування не планує проводити місія ООН, так як для її учасників немає гарантій безпеки.

Про це повідомив представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік під час брифінгу. Він також чітко не зазначив, від якої саме сторони очікуються гарантії безпеки для місії.

"Ми не можемо направити місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є й логістичні проблеми, але перш за все ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити", — підкреслив Дюжаррік.

І хоча на початку вересня в ООН повідомляли, що скоро місія з розслідуванням теракту розпочнеться, зараз представник генсека розповів, що організації потрібне "зелене світло".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, голова Ради дружин та матерів захисників України "ЖІНКИ зі СТАЛІ" Наталія Зарицька заявила, що замовчування міжнародними організаціями теракту в Оленівці коштуватиме життя полоненим українцям.