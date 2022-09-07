Зволікання ООН з розслідуванням теракту в Оленівці коштуватиме життя українським військовополоненим, застерігають "ЖІНКИ зі СТАЛІ"

Дружини й матері українських військовополонених закликали не допустити реалізації задумів російських терористів щодо розправ над українськими захисниками

У вівторок, 6 вересня, минуло 40 днів від жахливого теракту в таборі для військовополонених в Оленівці, внаслідок чого загинули десятки українських військовополонених. "ЖІНКИ зі СТАЛІ" наголосили, що й досі нема розслідування цього злочину проти людства. Заяви глав ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що весь цей час їх місії й досі не можуть пробитися до місця публічної страти військовополонених, свідчить про те, що цей злочин замовчують, а українські військовополонені перебувають в смертельній небезпеці.

Дружина військовополоненого, голова Ради дружин та матерів захисників України "ЖІНКИ зі СТАЛІ" Наталія Зарицька наголосила, що тільки через 25 днів після трагедії в Оленівці, а саме 22 серпня, ООН створила групу з розслідування теракту в цій колонії. Генеральний секретар ООН повідомив, що вирішив направити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії в Оленівці.

"Але представник генсека ООН заявив, що комісія поки не може приступити до розслідування, оскільки ситуація на місці події залишається небезпечною для візиту представників ООН. Важко давати оцінку цій заяві, але ми розуміємо, що створення комісії без доступу до місця злочину не допоможе добитися справедливості для українських захисників, які перебуваючи в полоні, були підступно вбиті та поранені", — зауважила жінка.

Трагедія в Оленівці пролила світло на катастрофічну ситуацію з українськими військовополоненими, бо, перебуваючи під контролем росії, вони опинилися поза рамками міжнародного гуманітарного права. Попри те, що вони понад чотири місяці перебувають в полоні, у них й досі нема необхідних медикаментів, засобів особистої гігієни, достатньо води та їжі й вони голодують, попри настання холодів відсутній теплий одяг, місцеперебування багатьох з них фактично невідомо.

Дружини й матері військових закликали не допустити реалізації варварських задумів російських терористів щодо жахливих і несправедливих розправ над українськими Героями, які захищали свою рідну землю та свій народ. Виходом із ситуації може стати звільнення українських військовополонених, одночасний обмін всіх на всіх або ж екстракція військовополонених до третьої країни.