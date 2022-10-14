Україна висунула вимогу до Червоного Хреста: подробиці

Єрмак розповів, як Україна бачить вирішення ситуації із загибеллю українців у Оленівці та який ультиматум поставила представникам Червоного Хреста

Україна вже котрий місяць поспіль просить міжнародних представників приєднатися до місії до селища Оленівка Донецької області, де 29 липня росіяни влаштували масове вбивство 50 українських військовослужбовців у колонії. ООН озвучувала абсурдні причини, чому трагедія не розслідується, і українська сторона пішла на жорсткіші вимоги.

Як заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у четвер, 13 жовтня, Україна дала Міжнародному Комітету Червоного Хреста три дні для направлення місії до колонії в Оленівці, де утримуються українські військовополонені. Тобто потрібно вирішити питання до 17 жовтня. Інформація про це з’явилася у Телеграм-каналі глави ОП.

Так, українська сторона закликала якнайшвидше представників Червоного Хреста та світових медіа вирушити з місією на місце трагедії. Навіть якщо росія не дасть на це дозволу, що найімовірніше, зазначив Єрмак.

"Я не розумію, чому протягом усього цього періоду досі до Оленівки не прибула місія Червоного Хреста. Немає часу чекати, оскільки йдеться про людські життя", — йдеться у пості.

Глава ОП додав, що вже висловили готовність вирушити до окупованого селища українські народні депутати та партнери України з різних країн, а також журналісти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Червоному Хресті зробили тривожну заяву щодо полонених. Міжнародна організація намагається вмити руки.