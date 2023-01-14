Представитель Украины на заседании Совбеза ООН рассказала, почему рф не место в организации

Дипломат уверена, что представитель рф василий небензя – это "посланник зла", который постоянно врет

В пятницу, 13 января, состоялось заседание Совета безопасности ООН, посвященное войне в Украине. Об этом пишет "Голос Америки".

На заседании выступила и заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она призвала государства ООН поддержать формулу мира, предложенную руководством нашей страны — план, который основан на целях и принципах организации и направлен на обеспечение безопасности во всех ее измерениях.

Также украинский дипломат выразила сожаление, что "посланник зла — представитель рф василий небензя — все еще находится в кресле постоянного члена Совета безопасности ООН".

По мнению украинского дипломата, нет законных оснований для присутствия представителя россии на месте Советского Союза в Совбезе ООН.

В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН она сказала, что представители рф постоянно отравляют дискуссии, которые проходят в ООН, и цинично всем врут.

Джапарова отметила необходимость дальнейшего усиления давления на россию с целью уничтожения ее военной машины.

Государство-агрессор уже ощутило влияние санкций: у армии захватчиков заканчиваются современные вооружения и боеприпасы, отметила она.

"И хотя мы еще не победили, россия уже проиграла", — отметила она.

Для окончательного поражения РФ и победы демократии, добавила она, необходимо усилить санкции в секторах, имеющих особое экономическое значение для России. Речь идет, в частности, о полном нефтяном и газовом эмбарго и отключении российских банков от мировой финансовой системы.

Нельзя также допустить, чтобы те, кто помогает России совершать военные преступления, ушли от ответственности, указала Джапарова, уточнив, что это касается беларуси и ирана.

Представительница Украины в очередной раз призвала секретариат ООН направить экспертов для расследования поставок беспилотных летательных аппаратов.

Также замминистра иностранных дел Украины в очередной раз настояла на специальном трибунале для России.

Напомним, ранее военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") Александр Коваленко рассказал, что будет значить исключение россии из ООН.