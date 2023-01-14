Представитель Украины на заседании Совбеза ООН рассказала, почему рф не место в организации
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Дипломат уверена, что представитель рф василий небензя – это "посланник зла", который постоянно врет
В пятницу, 13 января, состоялось заседание Совета безопасности ООН, посвященное войне в Украине. Об этом пишет "Голос Америки".
На заседании выступила и заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Она призвала государства ООН поддержать формулу мира, предложенную руководством нашей страны — план, который основан на целях и принципах организации и направлен на обеспечение безопасности во всех ее измерениях.
Также украинский дипломат выразила сожаление, что "посланник зла — представитель рф василий небензя — все еще находится в кресле постоянного члена Совета безопасности ООН".
По мнению украинского дипломата, нет законных оснований для присутствия представителя россии на месте Советского Союза в Совбезе ООН.
В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН она сказала, что представители рф постоянно отравляют дискуссии, которые проходят в ООН, и цинично всем врут.
Джапарова отметила необходимость дальнейшего усиления давления на россию с целью уничтожения ее военной машины.
Государство-агрессор уже ощутило влияние санкций: у армии захватчиков заканчиваются современные вооружения и боеприпасы, отметила она.
"И хотя мы еще не победили, россия уже проиграла", — отметила она.
Для окончательного поражения РФ и победы демократии, добавила она, необходимо усилить санкции в секторах, имеющих особое экономическое значение для России. Речь идет, в частности, о полном нефтяном и газовом эмбарго и отключении российских банков от мировой финансовой системы.
Нельзя также допустить, чтобы те, кто помогает России совершать военные преступления, ушли от ответственности, указала Джапарова, уточнив, что это касается беларуси и ирана.
Представительница Украины в очередной раз призвала секретариат ООН направить экспертов для расследования поставок беспилотных летательных аппаратов.
Также замминистра иностранных дел Украины в очередной раз настояла на специальном трибунале для России.
Напомним, ранее военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") Александр Коваленко рассказал, что будет значить исключение россии из ООН.