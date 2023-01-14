Представниця України на засіданні Ради безпеки ООН розповіла, чому росії не місце в організації

Дипломат впевнена, що представник Росії василій небензя — це "посланник зла", який постійно бреше

У п’ятницю, 13 січня, відбулося засідання Ради безпеки ООН, присвячене війні України. Про це пише "Голос Америки".

На засіданні виступила і заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вона закликала держави ООН підтримати формулу миру, запропоновану керівництвом нашої країни — план, який ґрунтується на цілях та принципах організації та спрямований на безпеку у всіх її вимірах.

Також український дипломат висловила жаль, що "посланник зла — представник росії василій небензя — все ще знаходиться в кріслі постійного члена Ради безпеки ООН".

На думку українського дипломата, немає законних підстав для присутності представника росії на місці Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН.

У своєму виступі на засіданні Ради Безпеки ООН вона сказала, що представники росії постійно отруюють дискусії, які проходять в ООН, і цинічно всім брешуть.

Джапарова наголосила на необхідності подальшого посилення тиску на росію з метою знищення її військової машини. Держава-агресор вже відчула вплив санкцій: армія загарбників закінчує сучасні озброєння та боєприпаси, зазначила вона.

"І хоча ми ще не перемогли, росія вже програла", — зазначила вона.

Для остаточної поразки рф та перемоги демократії, додала вона, необхідно посилити санкції у секторах, які мають особливе економічне значення для росії. Йдеться, зокрема, про повне нафтове та газове ембарго та відключення російських банків від світової фінансової системи.

Не можна також допустити, щоб ті, хто допомагає росії вчиняти військові злочини, уникнули відповідальності, зазначила Джапарова, уточнивши, що це стосується Білорусі та Ірану.

Представниця України вкотре закликала секретаріат ООН направити експертів для розслідування постачання безпілотних літальних апаратів.

Також заступник міністра закордонних справ України вкотре наполягла на спеціальному трибуналі для росії.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач і блогер ("Злий одесит") Олександр Коваленко розповів, що означатиме виключення росії з ООН.