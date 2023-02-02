Оккупанты били прицельно: новые подробности о жертвах удара по многоэтажке в Краматорске (фото, видео)

За медицинской помощью всего обратился 21 человек

В результате попадания российской ракеты в многоэтажное здание в центре Краматорска погибли два человека, еще восемь госпитализированы с ранениями разной тяжести. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, российские оккупанты прицельно били по историческому центру города, где расположены исключительно жилые дома. Для этого был использован один из наиболее точных типов снарядов — ракета "Искандер-К".

Об этом чиновник сообщил в эфире национального телемарафона "Единые новости". Кириленко отметил, что серьезно пострадала не одна многоэтажка, а еще восемь получили дополнительные повреждения. Это выбитые окна, дополнительные повреждения крыш и других частей построек.

Непосредственно же в многоэтажном доме, куда попала ракета, полностью разрушен один подъезд, остальные два фактически уцелели, но есть проблемы с окнами, крышами и входами.

Спасатели делают все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней

Завалы разбираются очень быстро

"По жертвам. Два человека погибли, первоначально сообщалось о трех, поскольку третий человек находился в беспомощном состоянии, — подчеркнул Павел Кириленко. — Он реанимирован, направлен в Днепр, делается все, чтобы ему спасти жизнь".

Краматорск на карте

Всего за медицинской помощью обратился 21 человек, восемь госпитализированы. За жизни двух из них отчаянно сражаются медики, поскольку жертвы российского террора находятся в тяжелом состоянии.

Один из подъездов разрушен полностью

К сожалению, без погибших не обошлось

Поисковые работы продолжаются

По мнению главы Донецкой ОВА, оккупант намеренно целился по центральной части города, чтобы запугать людей еще больше и добавить паники. Для этого использовалась одна из наиболее точных ракет типа "Искандер-К", отвергающая любые версии об отклонении снаряда от курса и тому подобное.

Напомним, что предыдущая схожая трагедия произошла всего несколько дней назад в Харькове, где россияне ударили по многоэтажке снарядами С-300. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте трагедии, показав, во что превратился дом мирных жителей из-за "русского мира".

Также мы подробно рассказывали, что известно о последствиях ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре, где погибли десятки человек.