Россияне обстреляли Краматорск: разрушен жилой дом, под завалами могут находиться люди (фото)

В соседних зданиях повыбивало окна

Оккупанты вечером 1 февраля нанесли удар по жилому дому в Краматорске (Донецкая область), уже есть информация о пострадавших.

Как проинформировал городской глава Александр Гончаренко в своем Facebook, соответствующие службы уже работают на месте происшествия, пытаясь ликвидировать последствия прилета.

Он не стал давать дополнительной информации, однако в местных телеграм-каналах информируют, что прилет случился в одном из жилых кварталов города.

Сообщается, что в результате попадания по жилому дому был разрушен первый и второй подъезды дома.

Также сообщается, что под завалами остаются люди. При этом у ряда соседних зданий были выбиты окна.

upd: Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что уже известно о минимум двух погибших и семерых раненых.

"Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили", — написал он.

Как сообщалось ранее, оккупанты продолжают наносить удары по гражданским объектам в Украине. Например, накануне в результате обстрела Херсона был зафиксирован прилет по городской больнице и жилым домам.

В результате обстрела Харькова был частично разрушен жилой дом, а после прилета по Шостке (Сумская область) произошел взрыв на государственном предприятии. Во всех этих случаях без пострадавших обойтись не удалось.