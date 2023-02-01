Росіяни обстріляли Краматорськ: зруйновано житловий будинок, під завалами можуть перебувати люди (фото)
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У сусідніх будівлях повибивало вікна
Окупанти ввечері 1 лютого завдали удару по житловому будинку в Краматорську (Донецька область), вже є інформація про постраждалих.
Як поінформував міський голова Олександр Гончаренко у своєму Facebook, відповідні служби вже працюють на місці пригоди, намагаючись ліквідувати наслідки прильоту.
Він не став давати додаткової інформації, однак у місцевих телеграм-каналах інформують, що приліт стався в одному із житлових кварталів міста.
Повідомляється, що внаслідок влучання по житловому будинку було зруйновано перший та другий під’їзди будинку.
Також повідомляється, що під завалами лишаються люди. При цьому у сусідніх будівель було вибито вікна.
Як повідомлялося раніше, окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні. Наприклад, напередодні внаслідок обстрілу Херсона було зафіксовано приліт по міській лікарні та житловими будинками.
Внаслідок обстрілу Харкова було частково зруйновано житловий будинок, а після прильоту Шосткою (Сумська область) стався вибух на державному підприємстві. У всіх цих випадках без потерпілих уникнути не вдалося.