Вибух на підприємстві стався на Сумщині: є поранені цивільні (фото)

Вибух пролунав о 18:20, а близько 22:00 у Шостці пролунали повторні вибухи

На Сумщині в місті Шостка на підприємстві стався вибух. Попередньо, влучила ворожа ракета і поранила двох людей.

Про це повідомляє ОК "Північ", а також підтверджують інформацію у Сумській обласній військовій адміністрації. Точні причини вибуху ще уточнюються.

Вибух на державному підприємстві пролунав близько 18:20. За попередньою інформацією, по будівлі влучила ракета, але обставини вибуху ще уточнюються. На підприємстві пошкоджено дах, вікна та перекриття.

Загиблих немає, але постраждали дві цивільні особи — їх на "швидкій" вже доправили до лікарні. Деталі події уточнюються. На місці вибуху було виявлено пошкоджені шматки металу, походження яких також встановлюють.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, близько 21:50 у Шостці знову пролунали вибухи. О 21:37 в області було оголошено повітряну тривогу. За інформацією Сумської ОВА, область зазнала обстрілів росіян за добу близько 10 разів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог ударив по житловому будинку у Харкові. Кореспондент "Телеграфу" показав фото зруйнованої багатоповерхівки.