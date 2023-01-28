У Маріуполі пролунав потужний вибух: наслідки відчувають навіть на околицях міста

Через вибух без світла, води та мобільного зв’язку залишився не лише Маріуполь, а й увесь район

Зранку 28 січня в окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух. Його чули в районі заводів "Азовмаш" та "Ілліча", а потім частина міста залишилася без світла.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, окупанти вже не намагаються виправдовувати вибухи фейковим "розмінуванням".

Вибух у місті пролунав близько 8-ї ранку в Кальміуському районі. Після нього більшість міста залишилася без електрики. Також немає світла у багатьох селищах приморської частини Маріупольського району. Причини вибуху зараз невідомі, окупанти більше не заявляють про фейкові "розмінування", щоб заспокоїти населення.

"Причини уточнюємо. Але ці приємні українському вуху звуки стають дедалі частішими в місті. Настількі, що окупанти вже не вживають "розмінування". Мабуть, щось трапилось з щелепою", — написав Петро Андрющенко.

Пізніше він додав, що у місті після вибуху проблеми не лише з електрикою, а й водою, мобільним зв’язком та інтернетом. Наслідки вибуху відчули не лише жителі Маріуполя, а й Маріупольського та району — в них виникли аналогічні проблеми.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Криму пролунав потужний вибух, який чули у кількох містах півострова. А в районі аеродрому окупантів спостерігалося сильне задимлення.