Потужний вибух у Києві потрапив в ефір британського Sky News: опубліковано відео

"Приліт" був зафіксований у Голосіївському районі міста

Вранці 26 січня російські окупанти завдали чергового масованого удару по містах України. Один із "прильотів" був зафіксований у Києві. Страшний звук вибуху потрапив в ефір британського телеканалу Sky News.

Журналістки каналу знімали сюжет на одній із вулиць столиці України, як раптом пролунав потужний вибух, який змусив їх здригнутися. Про це повідомляє сайт Sky News.

Хоча цей момент дуже злякав їх, але дівчата продовжили записувати сюжет. У ньому вони пояснювали, чому російські танки та пошкоджені автомобілі виставлені на центральный площі Києва.

Зазначимо, що сьогодні вранці окупанти випустили по Україні 55 ракет, із них більш як 15 — по Києву. Спочатку у Київській міській державній адміністрації заявили, що всі вдалося збити, але пізніше у столиці пролунав вибух.

Пізніше мер міста Віталій Кличко повідомив, що ракета влучила в нежитлову забудову. Внаслідок пригоди загинула одна людина і ще дві отримали поранення. Постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що внаслідок масованої атаки було пошкоджено енергооб’єкти України. У зв’язку з цим у трьох областях спостерігається складна ситуація з електроенергією.