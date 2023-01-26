Про новий удар військових злочинців по Україні: таких тупих ще світ не бачив - Денис Казанський
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Російським військовим злочинцям вдалося досягти лише одного — збільшення постачання зброї Україні.
Навряд чи вже й у самій Росії хоч хтось може пояснити, для чого тривають ці терористичні удари по Україні, які перетворилися на безглуздий ритуал.
Раз на 2 тижні дебіли викидають на вітер кілька сотень мільйонів доларів просто, щоб порушити графіки подачі електрики і вбити випадкових невинних людей. Про тотальний блекаут та занурення України у кам’яний вік перестали писати навіть наймахровіші пропагандисти, розуміючи, що цього не буде.
Єдине, чого вдалося досягти таким обстрілом російським військовим злочинцям — це збільшення поставок зброї Україні. Проте вони продовжують.
Таких тупих скотів ще світ не бачив.
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