Російським військовим злочинцям вдалося досягти лише одного — збільшення постачання зброї Україні.

Навряд чи вже й у самій Росії хоч хтось може пояснити, для чого тривають ці терористичні удари по Україні, які перетворилися на безглуздий ритуал.

Раз на 2 тижні дебіли викидають на вітер кілька сотень мільйонів доларів просто, щоб порушити графіки подачі електрики і вбити випадкових невинних людей. Про тотальний блекаут та занурення України у кам’яний вік перестали писати навіть наймахровіші пропагандисти, розуміючи, що цього не буде.

Єдине, чого вдалося досягти таким обстрілом російським військовим злочинцям — це збільшення поставок зброї Україні. Проте вони продовжують.

Таких тупих скотів ще світ не бачив.