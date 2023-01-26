О новом ударе военных преступников по Украине: таких тупых еще свет не видел - Денис Казанский
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Российским военным преступникам удалось добиться только одного — увеличения поставок оружия Украине.
Едва ли уже и в самой России хоть кто-то может объяснить, для чего продолжаются эти террористические удары по Украине, которые превратились в бессмысленный ритуал.
Раз в 2 недели дебилы выбрасывают на ветер несколько сотен миллионов долларов просто, чтобы нарушить графики подачи электричества и убить случайных невинных людей. Про тотальный блэкаут и погружение Украины в каменный век перестали писать даже самые махровые пропагандисты, понимая что этого не будет.
Единственное, чего удалось добиться такими обстрелами российским военным преступникам — это увеличение поставок оружия Украине. И тем не менее они продолжают.
Таких тупых скотов еще свет не видывал.
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