Российским военным преступникам удалось добиться только одного — увеличения поставок оружия Украине.

Едва ли уже и в самой России хоть кто-то может объяснить, для чего продолжаются эти террористические удары по Украине, которые превратились в бессмысленный ритуал.

Раз в 2 недели дебилы выбрасывают на ветер несколько сотен миллионов долларов просто, чтобы нарушить графики подачи электричества и убить случайных невинных людей. Про тотальный блэкаут и погружение Украины в каменный век перестали писать даже самые махровые пропагандисты, понимая что этого не будет.

Единственное, чего удалось добиться такими обстрелами российским военным преступникам — это увеличение поставок оружия Украине. И тем не менее они продолжают.

Таких тупых скотов еще свет не видывал.