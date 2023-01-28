В Мариуполе прогремел мощный взрыв: последствия ощущают даже в окрестностях города

Из-за взрыва без света, воды и мобильной связи остался не только Мариуполь, но и весь район

Утром 28 января в оккупированном Мариуполе прозвучал громкий взрыв. Его слышали в районе заводов "Азовмаш" и "Ильича", а после часть города осталась без света.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель мэра города Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты уже не пытаются оправдывать взрывы фейковым "разминированием".

Взрыв в городе позвучал около 8 утра в Кальмиусском районе. После него большая часть города осталась без электричества. Также нет света во многих поселках приморской части Мариупольского района. Причины взрыва сейчас неизвестны, оккупанты больше не заявляют о фейковых "разминированиях", чтобы успокоить население.

"Причины уточняем. Но эти приятные украинскому уху звуки становятся все чаще в городе. Настолько, что оккупанты уже не используют "разминирование". Наверное, что-то случилось с челюстью", — написал Петр Андрющенко.

Позже он добавил, что в городе после взрыва проблемы не только с электричеством, но и водой, мобильной связью и интернетом. Последствия взрыва ощутили не только жители Мариуполя, но Мариупольского и района — у них возникли аналогичные проблемы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Крыму прогремел мощный взрыв, который слышали в нескольких городах полуострова. А в районе аэродрома оккупантов наблюдлось сильное задымление.