Минус очередной коллаборант: в Бердянске ликвидировали важного "чиновника"

Во время взрывов в городе погиб коллаборант Алексей Кичигин

Во временно оккупированном Бердянске прозвучали громкие взрывы. Очевидцы сообщают, что в результате обстрела города погиб местный коллаборант Алексей Кичигин, на которого ранее уже покушались.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына. По ее словам, ПВО оккупантов не сумело сбить воздушные цели.

Взрывы в городе прогремели около 18:50 в понедельник, 16 января. По словам местных жителей, их прозвучало от 3 до 5. ПВО оккупантов пыталась сбить воздушные цели, но ей не удалось.

Как рассказала чиновница, сразу после взрывов стало известно, что погиб так называемый "глава районной администрации" Алексей Кичигин, который предал Украину еще в 2014 году. Все это время он скрывался в ЛНР, а после захвата Бердянска начал "управлять городом". Пока что оккупационные власти не подтвердили гибель коллаборанта, также неизвестна причина его смерти. Однако известно, что 13 января на него уже было покушение, но Кичигин успел выпрыгнуть из авто перед взрывом.

"Орковское ПВО пыталось работать, но ничего не вышло. По нашим данным, "глава районной администрации" Кичигин погиб", — сообщила Виктория Галицына.

Алексей Кичигин

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Херсоном взорвали авто коллаборанта. Он сгорел заживо.