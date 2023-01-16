Мінус черговий колаборант: у Бердянську ліквідували важливого "чиновника"

Під час вибухів у місті загинув колаборант Олексій Кічигін

У тимчасово окупованому Бердянську пролунали гучні вибухи. Очевидці повідомляють, що внаслідок обстрілу міста загинув місцевий колаборант Олексій Кічигін.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галицина. За її словами, ППО окупантів не зуміло збити повітряні цілі.

Вибухи у місті пролунали близько 18:50 у понеділок, 16 січня. За словами місцевих мешканців, їх прозвучало від 3 до 5. ППО окупантів намагалася збити повітряні цілі, але їй не вдалося.

Як розповіла чиновниця, одразу після вибухів стало відомо, що загинув так званий "глава районної адміністрації" Олексій Кічигін, який зрадив Україну ще 2014 року. Весь цей час він переховувався у ЛНР, а після захоплення Бердянська почав "керувати містом". Поки що окупаційна влада не підтвердила загибель колаборанта, також невідома причина його смерті.

"Орківське ППО намагалося працювати, але нічого не вийшло. За нашими даними, "глава районної адміністрації" Кічигін загинув", — повідомила Вікторія Галіцина.

Олексій Кічігін

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Херсоном підірвали авто колаборанта. Він сгорів живцем.