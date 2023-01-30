Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко (Злий Одесит) розповів про наслідки вибухів в Ірані

Останні дві доби в Ірані відбуваються інциденти, які нам добре відомі під класифікацією "бавовни". Говорити про те, хто чи що є причиною іранської бавовни поки що рано, а ось про результативність можна обмовитися парою слів.

Декілька об’єктів, наприклад, таких, як нафтопереробний завод і штаби КВІР, все ж таки отримали серйозні пошкодження. А ось з виробництвом БПЛА дещо інакше. Адже досягнувши своєї мети, дрони не порушили виробничих ліній, оскільки вони як такі знаходяться під землею.

Для того, щоб зупинити виробництво БПЛА в Ірані, слід застосовувати щось на зразок протибункерних бомб, а не дрони і навіть не класичні та звичні крилаті ракети. А тому, удар своєї мети щодо цього об’єкта не досяг... чи досяг?

Річ у тому, що Іран найближчим часом має розпочати передачу росії третьої партії дронів-камікадзе Shahed-131/136. З урахуванням їхнього виробництва в середньому 50 од. на місяць та партій по 300-350 дронів, готовність третьої передачі очікується у лютому. По суті зараз росія використовує залишки другої партії Shahed-131/136 проти України.

5 січня я писав про те, що, ймовірно, від другої партії Shahed-131/136 у росіян залишилося в наявності до півсотні дронів. І загалом з 2 по 26 січня масових нальотів Shahed-131/136 Україною не проводилося. Не виключено, що від другої партії іранських дронів у РОВ залишилося менше двох десятків.

І ми бачимо, як росія зараз всіляко підсолоджує Ірану його співпрацю з країною військовим злочинцем, передаючи Су-35, не виключено, що і ЗРС С-400, а можливо і значно значніші й більш руйнівні технології, аби зберегти лояльність Тегерана.

Нинішня ж низка інцидентів могла не так пошкодити виробництво БПЛА, як стати сигналом для Тегерана, що на його підтримку росії можлива протидія не тільки санкційного, а й силового характеру. Паралельно з інцидентами зазвучали заяви від представників США про необхідність зупинити Іран на шляху отримання ядерної зброї.

Буквально рік тому Іран мав усі можливості укласти з міжнародною коаліцією ядерну угоду, завдяки чому з нього було знято обмеження щодо експорту енергоносіїв. Але Іран замість щорічного багатомільярдного прибутку вибрав шлях конфронтації із Заходом і потурання військовому злочинцю – росії.

І ось на стратегічних об’єктах Ірану лунають вибухи, а міжнародна коаліція заявляє про необхідність зупинити ядерну програму Ісламської республіки. Що тут скажеш, генії зовнішньої політики прийшли до успіху! І якщо нинішній натяк їм теж буде невтямки, то подальше тлумачення буде проводитися вже під гуркіт більш інтенсивної бавовни.

Джерело: пост Коваленка у Telegram-каналі