Военно-политический обозреватель Александр Коваленко (Злой Одессит) рассказал о последствиях взрывов в Иране

Последние двое суток в Иране происходят инциденты, которые нам хорошо известны под классификацией "бавовна". Говорить о том, кто или что является причиной иранской бавовны пока рано, а вот о результативности можно обмолвиться парой слов.

Несколько объектов, например, таких, как нефтеперерабатывающий завод и штабы КСИР всё же получили серьёзные повреждения. А вот с производством БПЛА всё несколько иначе. Ведь достигнув своей цели, дроны не нарушили производственных линий, поскольку они, как таковые, находятся под землёй.

Для того чтобы остановить производство БПЛА в Иране следует применять нечто вроде противобункерных бомб, а не дроны и даже не классические и привычные крылатые ракеты. А потому, удар своей цели относительно этого объекта не достиг… или достиг?

Дело в том, что Иран в ближайшее время должен начать передачу россии третьей партии дронов-камикадзе Shahed-131/136. С учётом их производства в среднем 50 ед. в месяц и партий по 300-350 дронов, готовность третьей передачи ожидается в феврале. По сути, сейчас россия использует остатки второй партии Shahed-131/136 против Украины.

5 января я писал о том, что предположительно от второй партии Shahed-131/136 у россиян осталось в наличии до полусотни дронов. И в целом со 2 по 26 января массовых налётов Shahed-131/136 по Украине не проводилось. Не исключено, что от второй партии иранских дронов у РОВ осталось менее двух десятков.

И мы видим, как россия сейчас всячески подслащивает Ирану его сотрудничество со страной военным преступником, передавая Су-35, не исключено, что и ЗРС С-400, а возможно и куда более значительные и разрушительные технологии, лишь бы сохранить лояльность Тегерана.

Нынешняя же череда инцидентов могла не столько повредить производство БПЛА, сколько стать сигналом для Тегерана, что на его поддержку россии возможно противодействие не только санкционного, но и силового характера. Параллельно с инцидентами и зазвучали заявления от представителей США о необходимости остановить Иран на пути получения ядерного оружия.

Буквально год назад Иран имел все возможности заключить с международной коалицией ядерную сделку, благодаря чему с него были сняты ограничения по экспорту энергоносителей. Но Иран, вместо ежегодной многомиллиардной прибыли выбрал путь конфронтации с Западом и потакания военному преступнику – россии.

И вот, на стратегических объектах Ирана звучат взрывы, а международная коалиция заявляет о необходимости остановить ядерную программу Исламской республики. Что тут скажешь, гении внешней политики к успеху пришли! И если нынешний намёк им тоже будет невдомёк, то дальнейшее толкование будет проводиться уже под раскаты более интенсивной бавовны.

Источник: пост Коваленко в Telegram-канале