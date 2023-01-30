У Ирана после атаки дронами возникли вопросы к Украине: что произошло

Комментарии Украины, очевидно, не понравились Ирану

После провокационных комментариев украинской стороны по поводу ночных взрывов в Иране, Тегеран вызвал на ковер временного поверенного по делам Киева.

Как пишет издание The Guardian, это произошло после того, как советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал недавние события в Иране "взрывной ночью" и заявил, что лично предупреждал Тегеран о возможных последствиях помощи рф в ее военной агрессии против Украины.

Следует напомнить, что после того, как в ночь на 28 января в Иране прогремел ряд взрывов на территории одного из центров производства боеприпасов минобороны страны в городе Исфахан, представитель ОП Подоляк заявил, что "война выставляет жесткие счета как убийцам, так и их соучастникам".

Что касается причастности Израиля к чрезвычайным событиям в Иране, то, согласно данным издания The Wall Street Journal, именно Ереван нанес удар с беспилотника по оборонному комплексу Тегерана. В то же время в Соединенных Штатах Америки предполагают, что это было сделано исключительно для того, чтобы предотвратить в дальнейшем Тегеран ядерного оружия.

Ранее "Телеграф" сообщал, как руководитель департамента военных преступлений ОГП Юрий Белоусов публично заявил, что именно Иран причастен к поставке россии ударных беспилотников, которые агрессор использует для ударов по мирным городам Украины.